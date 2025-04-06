Tarot Falına Göre 7 Nisan Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Hakkında ne kadar çok konuşuluyor, bilgin var mı? Derler ya 'Güzelin dedikodusu çok olur...' İşte öyle bir süreç yaşıyorsun. Ne yaparsan yap, ne dersen de seni konuşacaklar bugün, çünkü adeta gözler üzerinde. Üzerine bir nazar boncuğu takman şart. Göze gelmemek için bugün renkli giyinmeyi de ihmal etme. Basit kazalar olur da bir şeyler kırılırsa ise şaşırma!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️