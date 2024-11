Senin Pişmanlığın Var mı?

Hayatının sayfalarını çevirdiğinde, gözlerinin önüne bir dizi pişmanlık sahnesi geliyor. Geçmişte yaşadığın her olay, sanki bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçiyor ve her bir sahne, kalbinde derin bir pişmanlık duygusu bırakıyor. Pişmanlık, senin en yakın dostun gibi, her an yanında. Her anı, her hatırayı bir pişmanlıkla süslüyorsun. Hani derler ya, 'Keşke' en acı sözdür. İşte senin dilinden düşmeyen o kelime bu. Keşke diyorsun, keşke yapmasaydım, keşke etmeseydim. Ama maalesef zamanı geri almanın bir yolu yok. Ve bu durum, seni daha da çok pişmanlık duygusuna boğuyor. Geçmişin, senin için bir pişmanlık denizi gibi. Her bir dalga, yeni bir pişmanlık getiriyor. Ve sen, bu dalgaların arasında boğuluyormuş gibi hissediyorsun. Ancak unutma ki, her pişmanlık bir ders içerir ve belki de bu dersler, senin daha iyi bir gelecek inşa etmen için gereklidir.