Senin Pişmanlığın Var mı?
Senin Pişmanlığın Var mı?
Hayat, bazen aldığımız kararlar ve attığımız adımlarla şekillenir ve bu süreçte hepimizin pişmanlıkları olabilir.Ama bu pişmanlıklar, aslında gelişmenin ve öğrenmenin bir parçası.Önemli olan, pişmanlıklarımızı birer ders olarak görmek ve hayatımıza devam ederken daha bilinçli adımlar atmak. Senin pişmanlığın var mı?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İçinde fırtınalar koparken etrafındaki insanlara belli edebiliyor musun?
4. Şu an bir karar almaktan korkuyor musun?
5. Peki sen hislerine göre mi hareket ediyorsun?
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6. Senin hayattaki en önemli önceliğin hangisi?
7. Geçmişe dönme şansın olsaydı döner miydin?
8. Ne sıklıkla ağlarsın?
9. Sence seçimlerini hep doğru yaptın mı?
10. Son olarak risk alabilir misin?
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Senin çok fazla pişmanlığın var!
Senin az pişmanlığın var!
Senin hiç pişmanlığın yok!
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