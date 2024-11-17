Senin Pişmanlığın Var mı?

Hayatının bazı dönemlerinde, belki de bir karar anında, belki de bir yol ayrımında, belki de bir ilişkinin tam ortasında, pişmanlık duyduğun olaylar oldu. Ancak bu olaylar, hayatının genelinde düşünüldüğünde, oldukça azınlıkta kaldı. Evet, belki birkaç kez 'Keşke' dedin, belki birkaç kez 'Ah, neden böyle yaptım ki?' diye iç geçirdin. Ancak genel olarak bakıldığında, pişmanlık duyduğun anlar, hayatının büyük bir bölümünü kaplamıyor. Birkaç hatalı adım, birkaç yanlış karar, belki de birkaç gereksiz söz... Evet, bunlar oldu. Ancak bu pişmanlık duyduğun anlar, hayatının genelinde çok az yer kaplıyor. Yani, evet, pişmanlıkların var. Ancak bu pişmanlıkların çok fazla olmadığını, hayatının genelinde düşünüldüğünde, çok az yer kapladığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak, hayatın boyunca pişmanlık duyduğun anlar oldu. Ancak bu anlar, hayatının genelinde düşünüldüğünde, çok az yer kaplıyor. Yani, evet, pişmanlıkların var. Ancak bu pişmanlıkların çok fazla olmadığını, hayatının genelinde düşünüldüğünde, çok az yer kapladığını söyleyebiliriz. Bu yüzden, hayatına devam ederken, bu pişmanlıkların seni aşağı çekmesine izin verme. Çünkü sonuçta, hayatının büyük bir bölümü, pişmanlık duyduğun anlardan oluşmuyor.