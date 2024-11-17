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Senin Pişmanlığın Var mı?

Senin Pişmanlığın Var mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 13:01

Hayat, bazen aldığımız kararlar ve attığımız adımlarla şekillenir ve bu süreçte hepimizin pişmanlıkları olabilir.Ama bu pişmanlıklar, aslında gelişmenin ve öğrenmenin bir parçası.Önemli olan, pişmanlıklarımızı birer ders olarak görmek ve hayatımıza devam ederken daha bilinçli adımlar atmak. Senin pişmanlığın var mı? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İçinde fırtınalar koparken etrafındaki insanlara belli edebiliyor musun?

4. Şu an bir karar almaktan korkuyor musun?

5. Peki sen hislerine göre mi hareket ediyorsun?

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6. Senin hayattaki en önemli önceliğin hangisi?

7. Geçmişe dönme şansın olsaydı döner miydin?

8. Ne sıklıkla ağlarsın?

9. Sence seçimlerini hep doğru yaptın mı?

10. Son olarak risk alabilir misin?

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Senin çok fazla pişmanlığın var!

Hayatının sayfalarını çevirdiğinde, gözlerinin önüne bir dizi pişmanlık sahnesi geliyor. Geçmişte yaşadığın her olay, sanki bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçiyor ve her bir sahne, kalbinde derin bir pişmanlık duygusu bırakıyor. Pişmanlık, senin en yakın dostun gibi, her an yanında. Her anı, her hatırayı bir pişmanlıkla süslüyorsun. Hani derler ya, 'Keşke' en acı sözdür. İşte senin dilinden düşmeyen o kelime bu. Keşke diyorsun, keşke yapmasaydım, keşke etmeseydim. Ama maalesef zamanı geri almanın bir yolu yok. Ve bu durum, seni daha da çok pişmanlık duygusuna boğuyor. Geçmişin, senin için bir pişmanlık denizi gibi. Her bir dalga, yeni bir pişmanlık getiriyor. Ve sen, bu dalgaların arasında boğuluyormuş gibi hissediyorsun. Ancak unutma ki, her pişmanlık bir ders içerir ve belki de bu dersler, senin daha iyi bir gelecek inşa etmen için gereklidir.

Senin az pişmanlığın var!

Hayatının bazı dönemlerinde, belki de bir karar anında, belki de bir yol ayrımında, belki de bir ilişkinin tam ortasında, pişmanlık duyduğun olaylar oldu. Ancak bu olaylar, hayatının genelinde düşünüldüğünde, oldukça azınlıkta kaldı. Evet, belki birkaç kez 'Keşke' dedin, belki birkaç kez 'Ah, neden böyle yaptım ki?' diye iç geçirdin. Ancak genel olarak bakıldığında, pişmanlık duyduğun anlar, hayatının büyük bir bölümünü kaplamıyor. Birkaç hatalı adım, birkaç yanlış karar, belki de birkaç gereksiz söz... Evet, bunlar oldu. Ancak bu pişmanlık duyduğun anlar, hayatının genelinde çok az yer kaplıyor. Yani, evet, pişmanlıkların var. Ancak bu pişmanlıkların çok fazla olmadığını, hayatının genelinde düşünüldüğünde, çok az yer kapladığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak, hayatın boyunca pişmanlık duyduğun anlar oldu. Ancak bu anlar, hayatının genelinde düşünüldüğünde, çok az yer kaplıyor. Yani, evet, pişmanlıkların var. Ancak bu pişmanlıkların çok fazla olmadığını, hayatının genelinde düşünüldüğünde, çok az yer kapladığını söyleyebiliriz. Bu yüzden, hayatına devam ederken, bu pişmanlıkların seni aşağı çekmesine izin verme. Çünkü sonuçta, hayatının büyük bir bölümü, pişmanlık duyduğun anlardan oluşmuyor.

Senin hiç pişmanlığın yok!

Hayatının her anını dolu dolu yaşayan biri olarak, senin hiçbir pişmanlığın olmadığını biliyoruz. Her deneyimin, her yaşanılan anın senin için ayrı bir değer taşıdığını, her birini birer öğrenme fırsatı olarak gördüğünü fark ediyoruz. Birçok insanın aksine, sen geçmişte yaşadıklarından dolayı pişmanlık duymak yerine, onları birer yaşam dersi olarak kabul ediyorsun. Hayatının her döneminde karşına çıkan zorlukları, hataları ve başarısızlıkları birer engel olarak görmek yerine, onları aşmanın ve daha da güçlenmenin bir yolu olarak görüyorsun. Bu yüzden, senin hiçbir şeyden pişman olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü sen, yaşadığın her anın değerini biliyor ve onları birer hazine olarak saklıyorsun. Her bir deneyimin, senin hayatını daha da zenginleştirdiğinin farkındasın. Senin bu bakış açın, hayata dair öğrenilmesi gereken önemli bir ders. Çünkü pişmanlık duymak yerine, yaşadıklarımızdan ders çıkarmak ve onları birer öğrenme fırsatı olarak görmek, hayatı daha dolu ve anlamlı kılar. Ve sen, bunu başarıyla yapıyorsun.

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