14 Nisan Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugünden itibaren bastırılmış duygularını açığa çıkarmalısın. Kendini açık ve net bir şekilde ifade etmeli, etkili bir iletişim sergilemelisin. Tam da bu aşamada etrafındaki insanlara sınırlarını belirtebilir, alanını genişletmelerini isteyebilirsin.

Belki de biraz yalnızlaşabilirsin bugün! Zira istediğin gibi hareket edip istediğini söylediğinde bazı kişiler bundan rahatsız olabilir. Ama geri adım atmaları ise seni mutlu edecektir. Ne diyelim, bir Akrep'in karşısında herkes yerini ve hududunu bilmeli!

Sınırları olan, bağımsız ve başına buyruk bu tavrın sayesinde huzur bulacaksın. Kendini huzurlu hissettiğin şekilde bir yol çizip belki de yer değiştirmeyi düşüneceksin. Sosyal ortamını değiştirmek ve ailenden dahi uzaklaşmak için yeni bir yere taşınmak dahi gündeminde olabilir. Çünkü farklı yaşam alanında kendini bulabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...