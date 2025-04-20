21 Nisan - 27 Nisan Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta yaratıcılıkla ön plana çıkacaksın. Nisan ayının başından beri yükselme ve iş hayatında başarıya ulaşma konuları gündeminde yer alıyor aslında. Harekete geçme motivasyonunu ise hâlâ bulamadıysan, haftanın son günü Boğa burcunda meydana gelecek Yeni Ay’dan ilham alarak ilerleyeceksin. Senin için son derece üretken bir hafta başlıyor, elini attığın her işi kazanca çevirecek, kazancının ise bereketlendiğini fark edeceksin.

Harekete geçme enerjisiyle hayatına bir düzen vereceğin aşikar! Tabii bu durumda ilişkilerinde de istikrar ve güvenli bir konfor alanı içerisinde yer almak gündeminde olacak. Duygularını özgürce ifade edecek ilişkinde ya tamam ya da devam diyeceksin. Bekarsan, yeni bir aşka yelken açmaya da hazır olacaksın ama kalıcı bir düzen için yüzeysel ilişkilerden ve sadece tutku için atılan adımlardan kaçınmalısın.

Her şey yerli yerine oturuyor! Tam da bu noktada sağlığın için de bazı adımlar atmanın zamanı gelmedi mi sence? Yeni Ay’ın şifalı enerjilerinden yararlanmak için genel bir sağlık taraması yaptırmanı tavsiye edeceğiz. Diş ve kemik sağlığına ise her zamankinden çok daha fazla özen göstermen gerektiğinin altını da çizeceğiz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...