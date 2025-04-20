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21 Nisan - 27 Nisan Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Zihniniz canlanacak, Boğa burcunda Yeni Ay'la bitecek bu haftada! Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 21 Nisan - 27 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Nisan - 27 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta yaratıcılıkla ön plana çıkacaksın. Nisan ayının başından beri yükselme ve iş hayatında başarıya ulaşma konuları gündeminde yer alıyor aslında. Harekete geçme motivasyonunu ise hâlâ bulamadıysan, haftanın son günü Boğa burcunda meydana gelecek Yeni Ay’dan ilham alarak ilerleyeceksin. Senin için son derece üretken bir hafta başlıyor, elini attığın her işi kazanca çevirecek, kazancının ise bereketlendiğini fark edeceksin. 

Harekete geçme enerjisiyle hayatına bir düzen vereceğin aşikar! Tabii bu durumda ilişkilerinde de istikrar ve güvenli bir konfor alanı içerisinde yer almak gündeminde olacak. Duygularını özgürce ifade edecek ilişkinde ya tamam ya da devam diyeceksin. Bekarsan, yeni bir aşka yelken açmaya da hazır olacaksın ama kalıcı bir düzen için yüzeysel ilişkilerden ve sadece tutku için atılan adımlardan kaçınmalısın. 

Her şey yerli yerine oturuyor! Tam da bu noktada sağlığın için de bazı adımlar atmanın zamanı gelmedi mi sence? Yeni Ay’ın şifalı enerjilerinden yararlanmak için genel bir sağlık taraması yaptırmanı tavsiye edeceğiz. Diş ve kemik sağlığına ise her zamankinden çok daha fazla özen göstermen gerektiğinin altını da çizeceğiz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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