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13 Nisan Pazar Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
13 Nisan 2025, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bırakın geçmişi ardınızda! Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Nisan Pazar gününüz nasıl geçecek? 13 Nisan Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün geçmişi ardında bırakabildin mi? Her zaman canlı, enerjik ve gizemli olsan da içinde bitmeyen savaşlar olabilir. Kimseye göstermesen de içindeki fırtınaları artık ruhun dinginlik arıyor da olabilir... Huzura ihtiyacın olduğunu sen de biliyorsun! 

İşte fırsat bu fırsat! Terazi burcunda meydana gelen Dolunayda ardında bırakabilirsin her şeyi. Affetmeyi başarabilir, yaralarının kapanması için Chiron'dan da güç alabilirsin. Her neyse 'Bitti' demelisin belki ya da bu yaraların kapanması için terapiyi denemeli, uzman desteği almalısın. 

Sevgi dolu ruhunu tamir ettikten sonra huzurla birlikte başarı ve mutluluğu da tadacaksın. Önünü görme fırsatı bulacak, ilerlemek için kendine imkan tanıyacaksın. Belki de uzun zamandır düşündüğün o işi artık sonunda kuracaksın. Gökyüzü seni şifa enerjileriyle destekliyor, sana uzatılan bu eli geri çevirme deriz. Göreceksin sen de şifa içinde! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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