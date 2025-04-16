13 Nisan Pazar Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün geçmişi ardında bırakabildin mi? Her zaman canlı, enerjik ve gizemli olsan da içinde bitmeyen savaşlar olabilir. Kimseye göstermesen de içindeki fırtınaları artık ruhun dinginlik arıyor da olabilir... Huzura ihtiyacın olduğunu sen de biliyorsun!

İşte fırsat bu fırsat! Terazi burcunda meydana gelen Dolunayda ardında bırakabilirsin her şeyi. Affetmeyi başarabilir, yaralarının kapanması için Chiron'dan da güç alabilirsin. Her neyse 'Bitti' demelisin belki ya da bu yaraların kapanması için terapiyi denemeli, uzman desteği almalısın.

Sevgi dolu ruhunu tamir ettikten sonra huzurla birlikte başarı ve mutluluğu da tadacaksın. Önünü görme fırsatı bulacak, ilerlemek için kendine imkan tanıyacaksın. Belki de uzun zamandır düşündüğün o işi artık sonunda kuracaksın. Gökyüzü seni şifa enerjileriyle destekliyor, sana uzatılan bu eli geri çevirme deriz. Göreceksin sen de şifa içinde! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...