Ne Kadar Alıngansın?
Ne Kadar Alıngansın?
Ne kadar alıngan bir yapın olduğunu merak ediyor musun? Aslında bazen insanın kendini tanıması, içsel duygusal tepkilerini anlaması zor olabilir. Hepimiz bazen davranışlarımızın, tepkilerimizin ne kadar belirgin ya da fark edilebilir olduğunu sorgularız. Sen de belki sık sık, gerçekten ne kadar alıngan olduğunu ve başkalarının senin üzerindeki etkilerini merak ediyorsundur. Çünkü alınganlık, bazen fark edilmeden, istemeden bir şekilde davranışlarımızı etkileyebilir ve başkalarıyla olan ilişkilerimizi şekillendirebilir.
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Arkadaşların senden habersiz buluşmuş. Ne yaparsın?
4. Eleştirilere nasıl tepki verirsin?
5. Bilmediğin bir konuda biliyormuş gibi yapar mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sorunun olduğunda ilk kiminle paylaşırsın?
7. Doğum günün unutuldu. Nasıl tepki verirsin?
8. Çok sık ağlar mısın?
9. Sen nasıl insanlardan hoşlanmazsın?
10. Son olarak duygusallığını puanlar mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen %100 alıngansın!
Sen %60 alıngansın!
Sen %20 alıngansın!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın