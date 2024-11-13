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Ne Kadar Alıngansın?

Ne Kadar Alıngansın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
13.11.2024 - 14:01

Ne kadar alıngan bir yapın olduğunu merak ediyor musun? Aslında bazen insanın kendini tanıması, içsel duygusal tepkilerini anlaması zor olabilir. Hepimiz bazen davranışlarımızın, tepkilerimizin ne kadar belirgin ya da fark edilebilir olduğunu sorgularız. Sen de belki sık sık, gerçekten ne kadar alıngan olduğunu ve başkalarının senin üzerindeki etkilerini merak ediyorsundur. Çünkü alınganlık, bazen fark edilmeden, istemeden bir şekilde davranışlarımızı etkileyebilir ve başkalarıyla olan ilişkilerimizi şekillendirebilir. 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Arkadaşların senden habersiz buluşmuş. Ne yaparsın?

4. Eleştirilere nasıl tepki verirsin?

5. Bilmediğin bir konuda biliyormuş gibi yapar mısın?

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6. Sorunun olduğunda ilk kiminle paylaşırsın?

7. Doğum günün unutuldu. Nasıl tepki verirsin?

8. Çok sık ağlar mısın?

9. Sen nasıl insanlardan hoşlanmazsın?

10. Son olarak duygusallığını puanlar mısın?

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Sen %100 alıngansın!

Sen %100 alıngansın. Alınganlık, çoğu zaman insanların en küçük, önemsiz gibi görünen şeylere bile aşırı tepki verdiği, duygusal anlamda fazla hassas oldukları bir durumdur. Ve sen tam olarak bu şekilde bir insansın. Küçük bir şaka, sıradan bir eleştiri, hatta bazen sadece bir bakış bile seni derinden etkileyebilir. Hani bazen, insanlar seni kastetmeden söyledikleri bir sözle seni kırabilir, ya da neşeli bir konuşma ortamında bile kendini dışlanmış, horlanmış gibi hissedebilirsin. O anlarda, başka biri için tamamen basit ve sıradan bir şey olabilirken, senin için bu durum ciddi bir meseleye dönüşür. Çoğu zaman, başkalarının niyetini yanlış anlayarak, onlardan gelen yorumları kişisel alırsın. Hani birinin söylediği herhangi bir şey, gerçekte sana yönelik olmayan bir şey olabilir, ama sen onu öyle algılarsın ki, adeta tüm dünyayı karşısında görürsün. Bu tür durumlarda, aslında kimse seni kırmaya çalışmaz ama senin içindeki hassasiyet, seni her şeyden fazla etkiler. Bazen bir kelime bile, ruhunda büyük bir kırılma yaratabilir. Karşı tarafın niyetini anlamadan hemen savunmaya geçer, tepki verir, ya da kalbini kırılmış hissedersin. Bu, hem seni hem de çevrendeki insanları zor durumda bırakabilir.Ama alınganlık sadece bir zayıflık değil, aynı zamanda bir duygu derinliği göstergesidir. İnsanların sana söylediklerini, duygularını, davranışlarını o kadar derinlemesine hissedersin ki, bu duyguların senin için gerçek bir anlamı vardır. Kimse seni istemeden kırmak istemez, ama senin içindeki bu hassasiyet, dışarıdan görünenin ötesine geçer ve her şeyi daha yoğun bir şekilde algılarsın. Bu da seni, bazen olumlu ve bazen olumsuz bir şekilde etkiler. Bazen, bu alınganlık seni anlamlı bir insan yapabilirken, bazen de yalnızlık ve kırgınlık gibi duygusal yüklerle boğulmana neden olabilir.

Sen %60 alıngansın!

Sen %60 alıngansın. Yani çoğu şeye kolayca alınan bir insansın. Bazı insanlar, her durumu ya da yorumu mantıklı bir şekilde değerlendirebilirken, senin için bu bazen çok daha zor olabiliyor. Küçük bir şaka, sıradan bir yorum ya da beklenmedik bir davranış bile seni etkileyebilir. İnsanlar bazen sadece şeffaf bir şekilde iletişim kurmaya çalışırken, sen bu söylediklerini kişisel alırsın ve kalbini kırılmış hissedersin. Belki karşı tarafın niyeti sana zarar vermek ya da seni üzmek değildir, ama sen yine de kendini kötü hissedersin.

Bu tür durumlar, hayatını bazen zorlaştırabilir çünkü alınganlığın seni anlık duygusal tepkiler vermeye itebilir. Birisi seni anlamadan ya da farkında olmadan seni eleştirdiğinde, hemen savunmaya geçebilir, ya da düşünmeden tepki verebilirsin. Bu, bazen seni yalnızlaştırabilir, çünkü çevrendeki insanlar senin duygusal hassasiyetine çok dikkat etmek zorunda hissedebilirler. Hatta bazı durumlarda, insanlar seni kırmak istemedikleri için daha dikkatli davranmak zorunda kalabilir, ama sen yine de söyledikleri küçük bir şeyden alınganlık gösterebilirsin. Bununla birlikte, senin alınganlığın bazı yönlerden de insanları daha dikkatli ve nazik olmaya teşvik edebilir. Çünkü insanlar senin duygusal yapını fark ettikçe, sana karşı daha hassas davranabilirler. Bu, seni koruyabilir ama bazen de seni daha da izole edebilir, çünkü başkaları senin alınganlığını anlamadığında, seni üzmemek için seninle iletişime geçmekte çekingen olabilirler.

Sen %20 alıngansın!

Sen %20 alıngansın. Yani, insanlara kolayca alınmıyorsun. Birisi seni eleştirse ya da ufak bir şaka yapsa, hemen duygusal olarak etkilenmiyorsun. Bu durum, senin kişiliğinin bir parçası gibi. İnsanlar bazen istemeden seni kırabilecek yorumlar yapabilir, ama sen bunu hemen kişisel almıyor, gülüp geçiyorsun. Bu, aslında senin sağlıklı bir zihniyete sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü dünyaya daha geniş bir perspektiften bakabiliyor, olayları daha rahat ve soğukkanlı bir şekilde değerlendirebiliyorsun. Sana yönelik yapılan küçük eleştiriler ya da şakalar çoğu zaman senin için önemsizdir. Birisi sana takılmak için bir şey söylediğinde ya da seni eleştirdiğinde, hemen savunmaya geçmek yerine, belki gülüp geçersin ya da durumu küçümseme yoluna gidersin. Çünkü bir olayın seni üzmesine, duygusal anlamda etkilenmene gerek olmadığını biliyorsun. Bu özellik, seni başkalarıyla olan ilişkilerinde daha rahat ve anlaşılır kılar. Çünkü insanlar senin alıngan olmadığını gördükçe, seninle daha rahat iletişim kurabilirler. Kimse senin kalbini kırmak için bir şey yapmaz, fakat seni eleştiren ya da seni hafifçe zorlayan bir şey söylediğinde bile, sen hemen kırılmak yerine bunu büyütmemeyi tercih edersin.

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