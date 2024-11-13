Ne Kadar Alıngansın?

Sen %60 alıngansın. Yani çoğu şeye kolayca alınan bir insansın. Bazı insanlar, her durumu ya da yorumu mantıklı bir şekilde değerlendirebilirken, senin için bu bazen çok daha zor olabiliyor. Küçük bir şaka, sıradan bir yorum ya da beklenmedik bir davranış bile seni etkileyebilir. İnsanlar bazen sadece şeffaf bir şekilde iletişim kurmaya çalışırken, sen bu söylediklerini kişisel alırsın ve kalbini kırılmış hissedersin. Belki karşı tarafın niyeti sana zarar vermek ya da seni üzmek değildir, ama sen yine de kendini kötü hissedersin.

Bu tür durumlar, hayatını bazen zorlaştırabilir çünkü alınganlığın seni anlık duygusal tepkiler vermeye itebilir. Birisi seni anlamadan ya da farkında olmadan seni eleştirdiğinde, hemen savunmaya geçebilir, ya da düşünmeden tepki verebilirsin. Bu, bazen seni yalnızlaştırabilir, çünkü çevrendeki insanlar senin duygusal hassasiyetine çok dikkat etmek zorunda hissedebilirler. Hatta bazı durumlarda, insanlar seni kırmak istemedikleri için daha dikkatli davranmak zorunda kalabilir, ama sen yine de söyledikleri küçük bir şeyden alınganlık gösterebilirsin. Bununla birlikte, senin alınganlığın bazı yönlerden de insanları daha dikkatli ve nazik olmaya teşvik edebilir. Çünkü insanlar senin duygusal yapını fark ettikçe, sana karşı daha hassas davranabilirler. Bu, seni koruyabilir ama bazen de seni daha da izole edebilir, çünkü başkaları senin alınganlığını anlamadığında, seni üzmemek için seninle iletişime geçmekte çekingen olabilirler.