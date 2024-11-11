Duygularını Saklamakta Ne Kadar İyisin?
Duygularını Saklamakta Ne Kadar İyisin?
Bazı durumlarda duygularımızı kolayca saklarken, bazı durumlarda saklamakta çok zorlanırız. İçimizdeki fırtınaları dışarıya yansıtmamak bazen bir savunma mekanizması olur, bazen de başkalarına zarar vermemek adına sessiz kalmayı tercih ederiz. Ancak bazen, o kadar güçlü duygular hissederiz ki, onları kontrol etmek imkansız hale gelir. Gözlerimiz, yüzümüzdeki bir ifade ya da ses tonumuz, ne kadar gizlemeye çalışsak da gerçek duygularımızı ele verir. Duygularımızı saklamak, bazen bir güç göstergesi gibi görünebilirken, bazen de içsel bir mücadeleye dönüşür. Peki, sen duygularını ne kadar iyi saklayabilirsin?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Hayatına giren insanlara çabuk bağlanır mısın?
4. İnsanların içinde ağlar mısın?
5. İltifat aldığında nasıl tepki veriyorsun?
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6. Öfken hiç başını belaya soktu mu?
7. Hayatında öncelik sen misin?
8. Samimi biri olduğunu düşünüyor musun?
9. Duygularını karşı tarafa açıkça söyler misin?
10. Son olarak bu aralar kendini nasıl hissediyorsun?
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Sen duygularını saklamakta çok ustasın!
Sen duygularını saklamakta her zaman iyi değilsin!
Sen duygularını saklamakta çok kötüsün!
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