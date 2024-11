Duygularını Saklamakta Ne Kadar İyisin?

Sen duygularını saklamakta gerçekten çok kötüsün. İçindeki her şey, her duygu, ne zaman seni etkileyen bir şey olsa, hemen yüzüne yansıyor, hemen belli oluyor. Cam gibi saydamsın bu konuda, asla gizleyemiyorsun. Bir an önce içinde bir şeyler kabarıyor, bir heyecan, bir endişe, bir mutluluk ya da bir hüzün… ve anında fark ediliyor. Ne kadar istemesen de duyguların yüzüne çıkıyor. İnsanlar seni çok kolay okuyabiliyor, çünkü ne yaşadığını gizlemen neredeyse imkansız. Bir ortamda, bir yerde bulunduğunda, hemen ne hissettiğin anlaşılabiliyor. Çehrenin her hali, bakışların, ses tonun, hatta duruşun, her şeyin ne kadar savunmasız olduğunu gösteriyor. Sadece kendi içinde yaşadığın duyguyu değil, o duygunun nasıl seni sarstığını, nasıl seni etkilediğini de belli ediyorsun. İster mutlu ol, ister üzül, ister sinirli ya da rahat ol her şey yüzünde bir iz bırakıyor, her şey hemen ortaya çıkıyor.Sonuçta, sen duygularını saklamada çok kötüsün. Ama belki de bu, seni daha da insana yakın yapan bir şeydir. Ne kadar zor olsa da, ne kadar savunmasız hissettirse de, sen hep olduğun gibi, açık ve gerçek kalıyorsun. Duygularını saklayamıyorsun ama belki de, bazen saklanmamaları gereken bir şey oldukları için, onların seni bulmasına izin vermek gerekiyor.