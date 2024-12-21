22 Aralık Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün ailevi meseleler gündeminde olacak. Özellikle uzun zamandır çözülmeyen sorunlar çözülecek, küslükler bitecek, mal-mülk tartılmaları son bulacak. Aile ilişkilerinin seyri de değişecek. Açıkçası işler yoluna girdikçe aranızdaki sevgi ve saygı bağı da artacak.

Tam da bu noktada güvendiğin kimselere dikkat etmelisin. Zira bazı konuları yanlış biliyor olabilirsin. Bu yüzden herkesin doğru söylediğinden emin olmadan hareket etmemelisin. Dahası iletişimi sağlayan taraf olmalısın. Bunun için otoriter ya da ben biliyorum diyen bir tavır yerine, kendin olmalısın. Özgür ruhunun sesini dinle, göreceksin tüm sorunlar birer birer çözülecek.

Aile içindeki düzen netleştiğinde, yaşam alanında değişilik ise olabilir. Belki de kendi başına bir düzen kurmak ya da eski düzeninden uzaklaşarak dengeyi bulmak isteyebilirsin. Tüm bunlar olurken hakkaniyetli ve adaletli olmayı unutma. Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal...