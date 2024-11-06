Kişilik Testi:Sen Hangi Konuda Takıntılısın?
Kişilik Testi:Sen Hangi Konuda Takıntılısın?
Senin takıntı yaptığın kon ular var mı? Varsa bunlar genelde hangi konuda? Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Senin için hayattaki en önemli şey ne?
4. Stresli olduğun zamanlarda ne yaparsın?
5. Nasıl havalar sana iyi geliyor?
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6. Bir şeyi yaptıktan sonra birkaç kez kontrol eder misin?
7. Eski sevgilini stalklar mısın?
8. Çevrendeki insanların hayatına karışır mısın?
9. Çok fazla hayal kırıklığı yaşadın mı?
10. Kendini ne kadar güçlü hissettiğine dair bir puan verir misin?
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Sen ilişkiler konusunda takıntılısın!
Sen kariyerin konusunda takıntılısın!
Sen dış görünüşün konusunda takıntılısın!
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