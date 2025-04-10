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Absürt Anne Repliklerinden Derin Talu'nun Matcha Aşkına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Absürt Anne Repliklerinden Derin Talu'nun Matcha Aşkına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.04.2025 - 18:38

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Perşembe günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım son 24 saatte en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Dürüstlük mü desek başka bir şey mi desek...

Dürüstlük mü desek başka bir şey mi desek...
twitter.com

İnanılmaz!

İnanılmaz!
twitter.com

Hayat...

Hayat...
twitter.com

Devam ediyoruz.

Devam ediyoruz.
twitter.com
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Yalnız değil.

Yalnız değil.

Çıkarmış işte?

Çıkarmış işte?
twitter.com

İçiş üstünlüğü yazmışlar.

İçiş üstünlüğü yazmışlar.
twitter.com

Ne zamandır kedi düşmüyordu...

Ne zamandır kedi düşmüyordu...
twitter.com

Şöyle bir garibanlık...

Şöyle bir garibanlık...
twitter.com
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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