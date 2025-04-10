Doğru mu, Yanlış mı?: Coldplay’e Ne Kadar Hakimsin?
Dünyaca ünlü Coldplay, şüphesiz ki hepimizin playlist'ini en az bir kez ziyaret etmiştir. Playlist'imizi böylesine renklendiren ve her duyguya bir şarkı yazan Coldplay'i tanımamız gerekiyor.
Eğer tanıdığını düşünüyorsan bu test tam sana göre hazırlanmış demektir!
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1. Coldplay, 1996'da University College London'da kuruldu.
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2. Grup üyeleri arasında davulcu olan kişi Guy Berryman'dır.
3. İlk albümleri Parachutes, 2000 yılında yayınlandı.
4. "Viva La Vida" şarkısının teması Fransız Devrimi'nden esinlenmiştir.
5. Chris Martin ve Gwyneth Paltrow 2010 yılında boşandı.
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6. Coldplay, 2009'da "Viva La Vida" ile Grammy "Yılın Şarkısı" ödülünü kazandı.
7. "Yellow" şarkısının klibi İskoçya'da çekildi.
8. "A Rush of Blood to the Head" albümü 2004'te piyasaya sürüldü.
9. Coldplay, Glastonbury Festivali'nde 5 kez sahne aldı.
10. "Fix You" şarkısı Chris Martin'in babasının ölümü üzerine yazıldı.
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11. "A Head Full of Dreams" albümünde Beyoncé düet yaptı.
12. Grup üyelerinden Jonny Buckland, gitar yerine piyano çalar.
13. "Clocks" şarkısının piyano melodisi Chris Martin rüyasında gördüğü için bestelendi.
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