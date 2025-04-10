Doğru mu, Yanlış mı?: Coldplay’e Ne Kadar Hakimsin?

Dünyaca ünlü Coldplay, şüphesiz ki hepimizin playlist'ini en az bir kez ziyaret etmiştir. Playlist'imizi böylesine renklendiren ve her duyguya bir şarkı yazan Coldplay'i tanımamız gerekiyor.

Eğer tanıdığını düşünüyorsan bu test tam sana göre hazırlanmış demektir!