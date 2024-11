Yaparım/Yapmam Testine Göre Senin Nazarın Değiyor mu?

Bir büyücüyü andıran gözlerin var senin! Bu gözlerde öyle bir büyü var ki, kim ya da ne üzerine kayarsa, sanki o an orada yok oluyor. İnsanlar, senin bu büyülü bakışlarının etkisinden korunmak için adeta sıraya giriyorlar. Çünkü senin gözlerin, nazarın en güçlüsünü taşıyor. Her baktığın yerde, her baktığın kişide bir iz bırakıyor, her şeyi ve herkesi etkisi altına alıyor. İşte bu yüzden, senin gözlerinden korunmak bir zorunluluk haline geliyor. Bu eşsiz ve büyülü gözlerin, etrafa yaydığı enerji adeta bir nazar gibi; kimseyi, hiçbir şeyi es geçmiyor.