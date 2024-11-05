Görüş Bildir
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Yaparım/Yapmam Testine Göre Senin Nazarın Değiyor mu?

Yaparım/Yapmam Testine Göre Senin Nazarın Değiyor mu?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 11:01

Sen kem gözlü insanlardan mısın? Ya da bunu sana çok sık söylüyorlar mı? Verdiğin cevaplar bize bunu söyleyecek! 

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Çok sık kıskançlık yapıyor musun?

4. Özenli kombinler yapar mısın?

5. Tek başına seyahat planı yapar mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Çok beğendiğin birine iltifat eder misin?

7. Sır saklayabiliyor musun?

8. Bazen olmadığın biri gibi davranır mısın?

9. Düşündüğün her şeyi rahatça söyler misin?

10. Son olarak sevmediğin kişiler için intikam almayı düşünür müsün?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Senin nazarın değiyor!

Senin nazarın değiyor!

Bir büyücüyü andıran gözlerin var senin! Bu gözlerde öyle bir büyü var ki, kim ya da ne üzerine kayarsa, sanki o an orada yok oluyor. İnsanlar, senin bu büyülü bakışlarının etkisinden korunmak için adeta sıraya giriyorlar. Çünkü senin gözlerin, nazarın en güçlüsünü taşıyor. Her baktığın yerde, her baktığın kişide bir iz bırakıyor, her şeyi ve herkesi etkisi altına alıyor. İşte bu yüzden, senin gözlerinden korunmak bir zorunluluk haline geliyor. Bu eşsiz ve büyülü gözlerin, etrafa yaydığı enerji adeta bir nazar gibi; kimseyi, hiçbir şeyi es geçmiyor.

Senin nazarın değmiyor!

Kimi insanlar nazarın olumsuz enerjisiyle hayatlarının seyrinin değiştiğine inanırken, kimi insanlar ise bu konuyu tamamen hurafe olarak görüyor. Ancak sen, saf niyetlerle dolu biri olarak, insanları sadece beğenme amacıyla değerlendiriyorsun. İçtenlikle, kalpten gelen bir beğeni bu. Bu yüzden senin nazarın hiçbir zaman değmiyor. Senin nazarın, insanların hayatlarına olumlu bir enerji katıyor. İnsanlar seninle tanıştıktan sonra hayatlarında pozitif değişiklikler olduğunu söylüyorlar. Senin düşüncelerin, insanları daha iyi hissettiriyor ve onlara kendilerini daha güvende hissettiriyor. Senin düşüncelerin, aslında bir nevi pozitif enerji kaynağı. Bu yüzden senin nazarın değmiyor, aksine düşüncelerin insanların hayatlarına değer katıyor.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
cansu ersan

Senin nazarın değmiyor!