Yaparım/Yapmam Testine Göre Senin Nazarın Değiyor mu?
Yaparım/Yapmam Testine Göre Senin Nazarın Değiyor mu?
Sen kem gözlü insanlardan mısın? Ya da bunu sana çok sık söylüyorlar mı? Verdiğin cevaplar bize bunu söyleyecek!
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Çok sık kıskançlık yapıyor musun?
4. Özenli kombinler yapar mısın?
5. Tek başına seyahat planı yapar mısın?
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6. Çok beğendiğin birine iltifat eder misin?
7. Sır saklayabiliyor musun?
8. Bazen olmadığın biri gibi davranır mısın?
9. Düşündüğün her şeyi rahatça söyler misin?
10. Son olarak sevmediğin kişiler için intikam almayı düşünür müsün?
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Senin nazarın değiyor!
Senin nazarın değmiyor!
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Senin nazarın değmiyor!