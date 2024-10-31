Sen Hangi Duyguyu Özlüyorsun?

Kalbinin en derin köşelerinde, belki de farkında bile olmadan, birazcık şefkat ve anlayışa olan hasretini saklıyorsun. Her hücren, adeta bir çocuğun annesine olan özlemi gibi, birinin sana yumuşakça, sevgi dolu bir şekilde yaklaşmasını, seni anlamasını ve belki de en önemlisi, sana karşı bir nebze de olsa şefkat duymasını özlüyor. Bu özlem, seni saran bir melankoliye dönüşüyor ve seni daha da içine çekiyor, adeta bir kara delik gibi. Bir yandan da, bu özlemi, bu derin hasreti, biraz da olsa hafifletmek isteyen birinin varlığını özlüyorsun. Belki de bir dostun, belki de bir aşkın... Kim bilir? Ama bu kişi, senin kalbindeki bu derin hasreti anlayabilecek, seni olduğun gibi kabul edebilecek ve belki de en önemlisi, sana karşı bir nebze de olsa şefkat duyabilecek biri olmalı. İşte bu, senin en çok özlediğin şey: Şefkat. Bu duygu, belki de hayatın en güzel duygularından biri. Şefkat, bir başkasını anlamak, ona karşı yumuşak ve sevgi dolu olmak demek. Ve sen, bu duyguyu özlemişsin. Belki de hayatın sana sunduğu zorluklar, seni bu duygudan uzaklaştırmış. Ama unutma, her zaman bir umut vardır.