Sen Hangi Duyguyu Özlüyorsun?
Sen Hangi Duyguyu Özlüyorsun?
Bazen bazı duyguları hissetmeyi bırakırız. Bu kimi zaman kızgınlık olur kimi zaman da sevgi. Peki sen hangi duyguyu artık hissetmiyorsun ve özlüyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kendini kimin yanında daha iyi hissediyorsun?
4. Kendini yalnız hissettiğin zamanlar oluyor mu?
5. Sen kötü bir olayı nasıl unutursun?
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6. Gelecekle ilgili planların var mı?
7. Kendini en son ne zaman değerli hissettin?
8. Kontrolünü kolay kolay kaybeder misin?
9. Seni en çok ne kızdırır?
10. Günün en sevdiğin zamanını seçer misin?
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Sen sevilmeyi özlüyorsun!
Sen kıskanılmayı özlüyorsun!
Sen sakinliği özlüyorsun!
Sen şefkati özlüyorsun!
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Dedemin varlığını özlüyorum, onun yokluğu hiç iyi gelmiyor