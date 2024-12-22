Beşiktaş'ın Genç Forveti Semih Kılıçsoy'un Fiziği Futbolseverlerin Diline Düştü
Beşiktaş'ın Genç Forveti Semih Kılıçsoy'un Fiziği Futbolseverlerin Diline Düştü
Futbol, sadece teknik değil, aynı zamanda fiziksel güç gerektiren bir spor. Hız, dayanıklılık ve kuvvet, başarıyı doğrudan etkileyen faktörler arasında. Genç futbolcuların bu alanda kendilerine dikkat etmeleri, kariyerlerini sürdürülebilir kılmak için çok önemli. Aksi takdirde, potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koymakta zorlanabiliyorlar. Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy da fiziksel eksiklikleri nedeniyle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratanlardan.
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Hem yönetim hem de oynadığı oyunla taraftarının tepkisini çeken Beşiktaş, ligdeki son maçında Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı.
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16 maçta yalnızca 26 puan toplayan bilen siyah-beyazlıların kabustan nasıl uyanacağı merakla beklenirken kadrodaki yıldız ve gelecek vaat eden isimlerin performansı tartışma konusu.
Takımını 19 yaşındaki golcüsü Semih Kılıçsoy'un maç sonucu paylaşımındaki fotoğrafı eleştirileri daha da artırdı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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