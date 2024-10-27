Kendini Hangi Şehre Daha Yakın Hissediyorsun?
Kendini Hangi Şehre Daha Yakın Hissediyorsun?
Şu an yaşadığın şehirde değil de başka bie şehirde yaşama imkan olsa bu hangi şehir olurdu?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Son zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun?
4. Boş günlerinde ne yapıyorsun?
5. Yaşadığın yerde ulaşım senin için önemli mi?
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6. Yeni girdiğin ortamda dikkat çeker misin?
7. Tatil için genelde nasıl yerler tercih edersin?
8. Yaşadığın yerde mutlu musun?
9. Hayatında değiştirmek istediğin bir şey var mı?
10. Sürekli yaşamak istediğin mevsim hangisi olurdu?
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Sen kendini Ankara'ya daha yakın hissediyorsun!
Sen kendini Sinop'a daha yakın hissediyorsun!
Sen kendini Muğla'ya daha yakın hissediyorsun!
Sen kendini Nevşehir'e daha yakın hissediyorsun!
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