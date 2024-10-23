Aşk Sana Ne Yapıyor?
Aşk Sana Ne Yapıyor?
Senin hayatına aşk girdiğinde sen nasıl oluyorsun? Aşk seni nasıl değiştiriyor? Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Şu an bir ilişkin var mı?
4. Sence aşk sana iyi geliyor mu?
5. Partnerinde istediğin bir özelliği seçer misin?
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6. Hayatına giren insanla hemen evlilik planları yapar mısın?
7. Kıskançlık dereceni seç bakalım!
8. Sana değer vermeyen biriyle ilişkiye devam eder misin?
9. Kendinde değiştirmek istediğin bir özelliği seçer misin?
10. Kendine yakın hissettiğin mevsimi seçer misin?
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Aşk sana heyecan katıyor!
Aşk sana sorun yaratıyor!
Aşk sana iyi geliyor!
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