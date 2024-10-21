Aşkta Şansın Açık mı?
Aşkta Şansın Açık mı?
Hayatta şansının açık olduğunu düşünüyor musun? Şanslı olmak çoğu zaman hayatımızı kolaylaştırır. Peki aşkta şansın nasıl? Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Şu an bir ilişkin var mı?
4. Kıskanç olduğunu düşünüyor musun?
5. Aşkta en önemli duygu ne sence?
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6. Senin ilişkilerin genelde neden bitiyor?
7. Sen genelde adım atan taraf mısın bekleyen mi?
8. İlişkilerin genelde yıpratıcı mıydı?
9. Sence aşk her şeyin üstesinden gelir mi?
10. Bir renk seçer misin?
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Senin aşkta şansın çok açık!
Senin aşkta şansın açık sayılır!
Senin aşkta şansın yok!
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Senin aşkta şansın yok evet hiç şansım yok