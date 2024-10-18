Senin İçin İç Güzellik mi Önemli Dış Güzellik mi?
Senin İçin İç Güzellik mi Önemli Dış Güzellik mi?
Bazıları için en önemli şey iç güzelliktir, bazıları içinse dış güzellik. Peki sen hangisine daha çok önem veriyorsun?
Hadi teste!
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1. öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Tanıştığın kişilerde ilk neye dikkat edersin?
4. İlişkilerde duygusal olduğunu düşünüyor musun?
5. Sence bir ilişkide olması gereken ilk şey ne?
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6. Ne kadar kıskançsın?
7. Şu anda bir ilişkin var mı?
8. Biriyle bir problemin olduğunda nasıl hallediyorsun?
9. Peki senin birine güvenmen için ne kadar süre geçmesi gerekiyor?
10. Bir renk seçer misin?
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Senin için iç güzellik önemli!
Senin için dış güzellik önemli!
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