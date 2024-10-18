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Senin İçin İç Güzellik mi Önemli Dış Güzellik mi?

Senin İçin İç Güzellik mi Önemli Dış Güzellik mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 12:01

Bazıları için en önemli şey iç güzelliktir, bazıları içinse dış güzellik. Peki sen hangisine daha çok önem veriyorsun?

Hadi teste!

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1. öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Tanıştığın kişilerde ilk neye dikkat edersin?

4. İlişkilerde duygusal olduğunu düşünüyor musun?

5. Sence bir ilişkide olması gereken ilk şey ne?

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6. Ne kadar kıskançsın?

7. Şu anda bir ilişkin var mı?

8. Biriyle bir problemin olduğunda nasıl hallediyorsun?

9. Peki senin birine güvenmen için ne kadar süre geçmesi gerekiyor?

10. Bir renk seçer misin?

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Senin için iç güzellik önemli!

Senin için her zaman ışıldayan bir kalp, pürüzsüz bir ciltten daha çekici. Senin gözlerin, bir insanın ruhuna, kalbine bakıyor; dış görünüşünü ise ikinci plana atıyor. Bu yüzden, bir yoldaş seçerken, ilk olarak onun iç dünyasını inceliyorsun.  Birine bakarken, gözlerinin derinliklerindeki ışıltıyı, gülümsemesindeki samimiyeti ve konuşmasındaki içtenliği görüyorsun. Dış görünüşe takılmadan, kalbinin ritmini hissetmeye çalışıyorsun. İç güzellik, senin için dış estetiğin önüne geçiyor ve bir insana değer verirken, onun kalbindeki güzelliği arıyorsun. Bu yüzden, bir partner seçerken, her zaman ilk önce iç güzelliğine bakıyorsun. Çünkü senin için asıl güzellik, bir insanın içinde saklı olan ve sadece kalbiyle görebileceğin türden. Ve belki de bu yüzden, senin seçtiğin insanlar her zaman kalpleri güzel olanlar oluyor.

Senin için dış güzellik önemli!

Dış güzellik senin için adeta bir pusula, bir yol gösterici. İnsanların iç dünyalarını keşfetmeden önce, ilk olarak dış görünüşlerine odaklanıyorsun. Senin gözünde, eğer biri dışarıdan çekici değilse, iç dünyasının ne kadar zengin olduğunun bir önemi kalmıyor. Bu yüzden, her zaman ilk olarak dış güzelliği değerlendiriyorsun. Bir nevi görsel bir ziyafet sunan dış güzellik, senin için bir insanın değerini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Bu, belki de bir insanın iç dünyasını anlamadan önce, ilk olarak gözlerinle gördüğün şeye odaklanmanın sonucu. İç güzellik, belki de senin için, dış güzellik kadar çekici ve göz alıcı olamıyor. Bununla birlikte, bu bakış açısı senin kişisel tercihin, senin dünyanı şekillendiren bir unsur. Herkesin güzellik anlayışı farklıdır ve senin güzellik algın da bu çeşitliliğin bir parçası. Dış güzellik, senin için bir çekim noktası, bir ilgi odağı ve belki de bir insanın değerini belirleyen en önemli faktör. Bu yüzden, her zaman önce dış güzelliğe bakıyorsun ve bu, senin kişisel tercihinin bir yansıması.

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