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Okurken Suç, Gizem ve Gerilim Dolu Dünyalarda Dolaşabileceğiniz En İyi 10 Polisiye Romanı

Okurken Suç, Gizem ve Gerilim Dolu Dünyalarda Dolaşabileceğiniz En İyi 10 Polisiye Romanı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.12.2024 - 22:31

Polisiye romanların büyüsü, okuru hikayenin içine çekip her sayfada daha fazla merak uyandırmasında saklıdır. Cinayetlerin ardındaki sırlar, dedektiflerin zekası ve yazarların ustalıklı kurguları, bu türü eşsiz kılar. İşte edebiyat dünyasında iz bırakmış 10 efsane polisiye roman ve onların gizem dolu dünyaları...

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1. Doğu Ekspresinde Cinayet – Agatha Christie

1. Doğu Ekspresinde Cinayet – Agatha Christie

Agatha Christie'nin ünlü dedektifi Hercule Poirot, lüks bir trende işlenen esrarengiz bir cinayeti çözmek için harekete geçer. Her yolcu şüphelidir ve ipuçları labirent gibidir. Christie'nin ustaca kurguladığı bu hikaye, sürpriz finaliyle okurları şok edecek.

2. Sis ve Gece – Ahmet Ümit

2. Sis ve Gece – Ahmet Ümit

Başkomiser Sedat, tutkulu bir aşk yaşadığı Mine’nin ortadan kaybolmasıyla hayatının en karmaşık soruşturmasına sürüklenir. İstanbul'un sisli sokaklarında iz sürerken, bir yandan devletin derin bağlantılarıyla yüzleşir, bir yandan da kendi iç dünyasındaki çatışmalarla boğuşur.

3. Morgue Sokağı Cinayeti – Edgar Allan Poe

3. Morgue Sokağı Cinayeti – Edgar Allan Poe

Paris’in karanlık ve sisli sokaklarında korkunç bir cinayet işlenir. Bir anne ve kızının vahşice öldürüldüğü bu olay, şehrin en büyük sırlarından birine dönüşür. Dedektif Auguste Dupin, olay yerine dair en ince ayrıntıları bile gözden kaçırmadan, mantık ve gözlem gücünü kullanarak bu esrarengiz cinayeti çözmeye çalışır.

4. Bin Mumlu Ev – Meredith Nicholson

4. Bin Mumlu Ev – Meredith Nicholson

Genç kahramanımız Jack Glenarm, büyükbabasından miras kalan eski ve kasvetli malikaneye yerleşir. Ancak malikanede işler göründüğü gibi değildir. Her köşede sırlar, her odada gizli geçitler ve gece yarısı yankılanan ayak sesleri vardır. Glenarm, hem mirasını korumak hem de malikanede dönen gizemli olayları çözmek için tehlikeli bir oyunun içine çekilir.

5. Kayıp Kızlar – Tess Gerritsen

5. Kayıp Kızlar – Tess Gerritsen

Genç kızların birer birer ortadan kaybolduğu bir şehirde, dedektif Jane Rizzoli ve tıp uzmanı Maura Isles, kayıpların ardındaki korkunç gerçeği ortaya çıkarmak için mücadele eder. Her ipucu onları daha karanlık bir sırrın içine çekerken, zamanla yarışmaları gerekecektir.

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6. Siyah Kan – Jean-Christophe Grangé

6. Siyah Kan – Jean-Christophe Grangé

Avrupa’dan Afrika’ya uzanan korkutucu bir seri katil hikayesi… Gazeteci Marc Dupeyrat, bir dizi vahşi cinayeti araştırırken, insan psikolojisinin en karanlık köşeleriyle yüzleşir.

7. Gorky Park – Martin Cruz Smith

7. Gorky Park – Martin Cruz Smith

Moskova’nın buz gibi soğuğunda, Gorky Park’ta üç ceset bulunur. Yüzleri tanınmaz hale getirilmiş bu cesetler, karmaşık bir cinayetin habercisidir. Soruşturmayı üstlenen Dedektif Arkady Renko, hem cinayeti çözmek hem de Sovyet bürokrasisinin çürümüş sistemini aşmak zorundadır. Ancak Renko'nun karşısında sadece katiller değil, yozlaşmış bir devlet düzeni ve her köşeden çıkan sırlar vardır.

8. Zamanın Kızı – Josephine Tey

8. Zamanın Kızı – Josephine Tey

Dedektif Alan Grant, hastanede geçirdiği iyileşme sürecinde tarih kitaplarına dalar ve Kral III. Richard’ın adını kirleten ünlü cinayet davasını incelemeye başlar. Tarih kitapları, III. Richard’ı yeğenlerini öldüren zalim bir kral olarak anlatır. Ancak Grant, tarih kitaplarında yer alan bilgilerin doğruluğundan şüphe duyar ve kendi soruşturmasını başlatır.

9. Melekler ve Şeytanlar – Dan Brown

9. Melekler ve Şeytanlar – Dan Brown

Harvardlı simgebilim uzmanı Robert Langdon, CERN’de işlenen esrarengiz bir cinayeti araştırmak üzere Vatikan’a çağrılır. Ancak bu sadece bir cinayet vakası değildir; Katolik Kilisesi'ne karşı yüzyıllardır süregelen bir intikam planının ilk adımıdır. Illuminati adı verilen gizli bir örgüt, Vatikan’ı yerle bir edecek bir planı devreye sokmuştur.

10. Ejderha Dövmeli Kız – Stieg Larsson

10. Ejderha Dövmeli Kız – Stieg Larsson

İsveçli gazeteci Mikael Blomkvist, zengin sanayici Henrik Vanger tarafından 40 yıl önce ortadan kaybolan yeğeni Harriet’in gizemli hikayesini araştırmakla görevlendirilir. Ancak bu soruşturma, Vanger ailesinin karanlık sırlarını ortaya çıkaracak karmaşık ve tehlikeli bir yolculuğa dönüşür.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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