Okurken Suç, Gizem ve Gerilim Dolu Dünyalarda Dolaşabileceğiniz En İyi 10 Polisiye Romanı

Moskova’nın buz gibi soğuğunda, Gorky Park’ta üç ceset bulunur. Yüzleri tanınmaz hale getirilmiş bu cesetler, karmaşık bir cinayetin habercisidir. Soruşturmayı üstlenen Dedektif Arkady Renko, hem cinayeti çözmek hem de Sovyet bürokrasisinin çürümüş sistemini aşmak zorundadır. Ancak Renko'nun karşısında sadece katiller değil, yozlaşmış bir devlet düzeni ve her köşeden çıkan sırlar vardır.