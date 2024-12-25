Okurken Suç, Gizem ve Gerilim Dolu Dünyalarda Dolaşabileceğiniz En İyi 10 Polisiye Romanı
Okurken Suç, Gizem ve Gerilim Dolu Dünyalarda Dolaşabileceğiniz En İyi 10 Polisiye Romanı
Polisiye romanların büyüsü, okuru hikayenin içine çekip her sayfada daha fazla merak uyandırmasında saklıdır. Cinayetlerin ardındaki sırlar, dedektiflerin zekası ve yazarların ustalıklı kurguları, bu türü eşsiz kılar. İşte edebiyat dünyasında iz bırakmış 10 efsane polisiye roman ve onların gizem dolu dünyaları...
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1. Doğu Ekspresinde Cinayet – Agatha Christie
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2. Sis ve Gece – Ahmet Ümit
3. Morgue Sokağı Cinayeti – Edgar Allan Poe
4. Bin Mumlu Ev – Meredith Nicholson
5. Kayıp Kızlar – Tess Gerritsen
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6. Siyah Kan – Jean-Christophe Grangé
7. Gorky Park – Martin Cruz Smith
8. Zamanın Kızı – Josephine Tey
9. Melekler ve Şeytanlar – Dan Brown
10. Ejderha Dövmeli Kız – Stieg Larsson
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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