Okurken Sizi Başka Evrenlere Sürükleyecek En İyi 10 Bilim Kurgu Kitabı

Hayal gücünüzü ateşleyen bir tür düşünün; sizi zamanda ileriye götürüp bilinmeyen galaksilere savuran, bir yandan da insan olmanın en derin anlamını sorgulatan… Bilim kurgu, tam olarak böyle bir şey işte! Bu türün en iyi örnekleri, bizi başka dünyalarda dolaştırırken kendi iç gerçekliğimizle yüzleştirir. İşte okudukça hayal gücünüzü zorlayacak ve sizi başka evrenlere götürecek en iyi 10 bilim kurgu kitabı 👇🏻