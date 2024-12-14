Okurken Sizi Başka Evrenlere Sürükleyecek En İyi 10 Bilim Kurgu Kitabı
Okurken Sizi Başka Evrenlere Sürükleyecek En İyi 10 Bilim Kurgu Kitabı
Hayal gücünüzü ateşleyen bir tür düşünün; sizi zamanda ileriye götürüp bilinmeyen galaksilere savuran, bir yandan da insan olmanın en derin anlamını sorgulatan… Bilim kurgu, tam olarak böyle bir şey işte! Bu türün en iyi örnekleri, bizi başka dünyalarda dolaştırırken kendi iç gerçekliğimizle yüzleştirir. İşte okudukça hayal gücünüzü zorlayacak ve sizi başka evrenlere götürecek en iyi 10 bilim kurgu kitabı 👇🏻
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10. Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi? – Philip K. Dick
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9. Fahrenheit 451 – Ray Bradbury
8. Vakıf – Isaac Asimov
7. Mülksüzler – Ursula K. Le Guin
6. Zaman Makinesi – H.G. Wells
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5. Biz – Yevgeni Zamyatin
4. Görünmez Adam – H.G. Wells
3. Kadınlar Ülkesi – Charlotte Perkins Gilman
2. Bir Uzay Destanı – Arthur C. Clarke
1. Otomatik Piyano – Kurt Vonnegut
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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