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Yeni Çıktığı Halde Çok Satanlar Arasına Girmiş 11 Kitap Önerisi

etiket Yeni Çıktığı Halde Çok Satanlar Arasına Girmiş 11 Kitap Önerisi

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
12.12.2024 - 15:38

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Yeni çıkan kitaplar arasında çıkar çıkmaz çok satanlar arasına girmeyi başaran 11 kitabı fiyatları ve okuyanların yorumları ile beraber sizin için listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 12.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Ateşli Silahlar ve Bilardo - Can Bonomo

Ateşli Silahlar ve Bilardo - Can Bonomo

Bir moto-kuryenin Sultangazi'nin dar sokaklarından kripto para dünyasına uzanan yolculuğu, bir yandan maddi çıkmazlarla dolu hayatın gerçeklerini gözler önüne sererken diğer yandan varoluşsal kaygıların absürd komedisine dönüşüyor.

Can Bonomo, modern dünyanın başarı takıntısı, sınıf atlama çabası ve köşeyi dönme hayallerini ruh ve sinir hastalıklarıyla harmanladığı ilk romanı Ateşli Silahlar ve Bilardo ile karşınızda...

Fiyatı 206 TL.

Ateşli Silahlar ve Bilardo - Can Bonomo

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Yaşamak Cesaret İster - Yılmaz Özdil

Yaşamak Cesaret İster - Yılmaz Özdil

Yaşamak cesaret ister, hele ki ulusal marşın ‘korkma’ diye başlıyorsa, hayata karşı cesur olmak gerekir... Umudunuzu yitirdiğinizde, geleceğe dair karamsar olduğunuzda, bu kitaba sarılın, mücadelesi ilham veren insanlarımızdan güç bulacaksınız.

Fiyatı 127 TL.

Yaşamak Cesaret İster - Yılmaz Özdil

'Herkesin okumasını isterim. Ülke gerçeklerini öğrenmek istiyorsanız...'

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Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum - Baek Sehee

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum - Baek Sehee

Baek, 12 haftalık bir süreçte psikiyatristiyle olan diyaloglarını kaydederek, kendini istismar döngüsüne hapseden geribildirim mekanizmalarını, ani tepkilerini ve zararlı davranışlarını çözmeye başlar. Kısmen anı, kısmen kişisel gelişim kitabı olan Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum, depresif ve zor zamanlarda elinizin altında bulundurmanız gereken bir rehber.

Fiyatı 50 TL.

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

'Bir kadının psikoloğu ile olan konuşmalarını ve çıkarttığı dersleri görüyoruz. Bir roman gibi akış ya da güzel bir son falan beklemeyin. Ben okurken eğlendim.'

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İtaat Etüdü - Sarah Bernstein

İtaat Etüdü - Sarah Bernstein

2023'te Granta tarafından en iyi genç romancılar arasında gösterilen Sarah Bernstein, keskin ve şiirsel bir dille suç ortaklığı, iktidar, köklerinden sökülme kavramlarını irdeliyor. Kuşağının en heyecan verici kalemlerinden biri olan Bernstein'i okurla tanıştıran İtaat Etüdü, derin ve rahatsız edici bir roman.

Fiyatı 150 TL.

İtaat Etüdü

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Esme Lennox Nasıl Yok Oldu - Maggie OFarrell

Esme Lennox Nasıl Yok Oldu - Maggie OFarrell

Kim bu Esme? Ömrünü tımarhanede geçirmesine neden olacak ne yapmış olabilir? Bir insan aile tarihinden nasıl silinebilir? 

Unutturulmaya çalışılan bir kadının, Esme Lennox'un hikayesi Hamnet ve Evlilik Portresi kitaplarının yazarı, Women's Prize sahibi Maggie O'Farrell'ın nefes kesici anlatımıyla hayat buluyor.

Fiyatı 142 TL.

Esme Lennox Nasıl Yok Oldu

Yeni çıkan kitapların hepsine göz atmak isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.

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Berserk 5 - Kentaro Miura

Berserk 5 - Kentaro Miura

Griffith’le olan dövüşünde yenilen Guts, Şahin Ekibi’nin bir üyesi olur. Birbirinden zorlu savaşlardan çıkarak ekip üyeleriyle güçlü bir bağ kurar. Sevgiden habersiz bir şekilde tek başına savaşan Guts için bu, gerçek anlamda kurduğu ilk arkadaşlıktır. Şahin Ekibi’yle birlikte savaş meydanından savaş meydanına koşan Guts, tam anlamıyla bir savaşçı olur ve “Nosferatu Zodd”un karşısına çıkar. Vücudundan akan teri ve kaynayan kanı, kahramanımızın parlamasını sağlar. İşte bu, Altın Çağ’ın ta kendisidir!

Fiyatı 123 TL.

Berserk 5 - Kentaro Miura

Yeni çıkan kitapların hepsine göz atmak isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.

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Saftirik Greg'in Günlüğü 19 - Olanlar Oldu - Jeff Kinney

Saftirik Greg'in Günlüğü 19 - Olanlar Oldu - Jeff Kinney

Dünyaca ünlü Saftirik serisi yepyeni bir macerayla devam ediyor... Hem de bol kahkaha ve eğlence garantili! Greg Heffley bu kez ailesiyle minik bir tatile çıkıyor. Tabii evin kalabalığı, kavurucu sıcaklar ve yıllardır saklanan aile sırları derken olanlar oluyor! 

Fiyatı 176 TL.

Saftirik Greg'in Günlüğü 19 - Olanlar Oldu

'11 yaşındaki oğlum severek okuyor her çıkan yeni kitabını alıyoruz. Tabii ki fiyat en iyi Amazon'da. Ertesi gün de kapımızda.'

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Sineklerin Tanrısı - William Golding

Sineklerin Tanrısı - William Golding

Düşen bir uçak ve ıssız bir adada mahsur kalan bir grup okul çocuğu. Gündüzleri güneşle avunup kumsalları keşfederken, geceleri korkunun pençesinde kıvranıyor, kaybettikleri dünyanın yasını tutuyorlar. Kendi düzenlerini kurmak zorundalar.

Fiyatı 222 TL.

Sineklerin Tanrısı - William Golding

'İnanılmaz akıcı ama sanki biraz kopukluklar var yine de mükemmeldi adeta bir film gibiydi al oku geç.'

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Ultra İşlenmiş İnsanlar - Chris van Tulleken

Ultra İşlenmiş İnsanlar - Chris van Tulleken

Lezzet ve kıvam artırıcılar, modifiye nişastalar, hidrolize proteinler, guar zamkı, emülgatörler... İnsanlık bir 'yeni gıda çağı'na girdi. Tarihte ilk kez aldığımız kalorilerin büyük kısmı yeni bir kaynaktan geliyor: Ultra işlenmiş gıdalardan.

Aklınıza hemen abur cuburlar da gelmesin. Mesele daha fazlası: Ultra işlenmiş gıdalar, kendilerini masum, cazip -hatta faydalı- gösteren ustalıklı etiketleriyle, her gün tabaklarımızda daha çok yer kaplıyor. Ve çok azımızın, paketlere küçücük harflerle eklenmiş onca tuhaf isimli şeyi neden yediğimiz ve sağlığımızın bundan nasıl etkilendiği hakkında bir fikri var.

Doktor ve biliminsanı Chris van Tulleken, dünyada büyük ses getiren kitabı Ultra İşlenmiş İnsanlar'da, çok sayıda araştırmaya dayanarak -ve kendisinin bizzat katıldığı deneyden de faydalanarak- besleyici olmaktansa aşırı yemeyi teşvik etmek için tasarlanmış bu yeni tip yiyeceklerin beynimizi nasıl manipüle ettiğini, çocuk yaştan bağımlılık yaratıp vücudumuzu yıkıcı bir şekilde etkilediğini, nasıl sorumsuzca ve serbestçe pazarlandığını ortaya koyuyor. Onları iyice tanıyıp, yeme davranışımız ve sağlığımız üzerindeki kontrolü yeniden ele alabilmemiz için bize yol gösteriyor.

Fiyatı 192 TL.

Ultra İşlenmiş İnsanlar: Neden gıda olmayan şeyler yiyoruz ve neden vazgeçemiyoruz ?

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Noel Ruhu - Debbie Macomber

Noel Ruhu - Debbie Macomber

“Pekâlâ, madem kolay bir hayatım olduğunu düşünüyorsun o zaman yer değiştirelim. Ben barda çalışacağım, sen de kilisede benim yerime bakacaksın.” 

İki yakın dost olan Peter Armstrong ve Hank Colfax, Noel öncesinde birbirleriyle yer değiştirmeye karar verir. Kendini cemaatine adamış bir papaz olan Peter, barmen olan Hank’in kendisine göre çok daha kolay bir işi olduğunu iddia etmektedir. Peki ama gerçekten öyle midir? 

Şaşırtıcı şekilde bir barmenle bir papazın görevleri çok benzerdir. İkisi de insanları farklı yollarla mutlu etmektedir. Aslında papaz olmak da barmen olmak da beklediklerinden çok daha zordur. Ta ki yıllardır aradıkları aşkı bulana dek… 

Fiyatı 118 TL.

Noel Ruhu - Debbie Macomber

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Gelin - Ali Hazelwood

Gelin - Ali Hazelwood

İki tür arasındaki tehlikeli ittifak, kalpleri eritecek derin bir aşka dönüşecek mi?

Fiyatı 155 TL.

Gelin - Ali Hazelwood

'3 farklı türü konu alan bir kitap kurtlar ve vampirler arasında geçiyor daha önce araştırmadan almama rağmen beğendim yazarın kalan kitaplarını da alacağım okurken izler gibiydim.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
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