Zamanın Derinliklerinde Kaybolup Hayal Gücünüzü Zorlayacak 13 Muhteşem Kitap
Zamanın Derinliklerinde Kaybolup Hayal Gücünüzü Zorlayacak 13 Muhteşem Kitap
Zaman, insanın en büyük bilmecesi, en derin özlemi ve kaçınılmaz gerçeği. Geçmişi özler, geleceği hayal eder ve bugünü anlamlandırmaya çalışırız. Ama ya bu sınırlar ortadan kalksa, zamanın ötesine geçebilsek? Zaman yolculuğu, ruhumuzun özlemlerinde de var olan bir arayış. Geçmişe dönüp pişmanlıkları düzeltmek ya da gelecekte kendimizi bulmak… İşte, zamanın akışını sorgulayan ve bizi derin düşüncelere sürükleyen kitaplarla çıkacağınız eşsiz bir yolculuk. Hangi hikaye, sizin kalbinizde iz bırakacak?
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1. 22/11/63 - Stephen King
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2. Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig
3. Kahve Soğumadan Önce - Toshikazu Kawaguchi
4. Ve İşte Zaman Savaşını Böyle Kaybedersin - Amal El-Mohtar, Max Gladstone
5. Karanlık Madde - Blake Crouch
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6. Harry August’in İlk On Beş Hayatı - Claire North
7. Mobius - Adam Fawer
8. Efendi Uyanıyor - H.G. Wells
9. İşte İnsan - Michael Moorcock
10. Zaman Yolcusunun Karısı - Audrey Niffenegger
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11. Gelecek Seneyi Bekle - Philip K. Dick
12. Hayat, Sil Baştan - Kate Atkinson
13. Sonsuzluğun Sonu - Isaac Asimov
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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