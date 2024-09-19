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Okuduğun Kitaplara Göre Ne Kadar Kitap Kurdu Olduğunu Söylüyoruz!

Okuduğun Kitaplara Göre Ne Kadar Kitap Kurdu Olduğunu Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 13:01

Kitap kurdu olduğunu mu düşünüyorsun? Bu kitapları daha önce okudun mu? Okuduğun kitapları seç ve kitaplarla aranın ne kadar iyi olduğunu söyleyelim!

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Hangi kitapları okudun? Seçimini yap!

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Kitaplar dünyasına yeni adım atıyorsun!

Kitaplarla aranda mesafe var gibi görünüyor ama merak etme, bu başlangıç! Kitap dünyası seni bekliyor. Az okumuş olabilirsin, ancak doğru kitapları seçtiğin sürece bu mesafe kapanacak.

Kitaplarla aran gayet iyi!

Fena sayılmazsın! Okuma alışkanlığını kazanmışsın, güzel kitaplar seçmişsin ve bu yolda ilerliyorsun. Belki biraz daha derinlemesine kitap dünyasına dalabilirsin. Kitap kurdu olma yolunda emin adımlarla ilerliyorsun.

Gerçek bir kitap aşığısın!

Senin için kitaplar adeta bir yaşam biçimi olmuş. Birçok kült eseri bitirmişsin ve yeni keşifler yapmaya devam ediyorsun. Kitaplardan öğrendiklerinle dünyaya farklı açılardan bakabiliyorsun. Kitap dünyası senin yaşam alanın!

Kitapların efendisi!

Sen tam bir kitap kurdusun! Tüm klasiklerin altını üstüne getirmişsin. Seninle konuşan herkes kitaplardan etkileniyor. Kitap okuma alışkanlığın öyle bir seviyede ki, her yeni sayfa seni bambaşka dünyalara taşıyor. Adeta bir kitap rehberisin!

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