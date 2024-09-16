Türkiye’nin Hangi Bölgesinden Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Türkiye’nin Hangi Bölgesinden Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Türkiye’nin dört bir yanı kültürel zenginliklerle dolu! Her bölge, kendine has yemekleri, gelenekleri, doğası ve yaşam tarzıyla farklı bir ruh taşır. Peki, sen bu renkli mozaik içerisinde hangi bölgenin insanısın?
Haydi tahmin etmemize izin ver!
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1. Sabah kahvaltısında genelde ne yersin?
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2. Tatil yapmayı seviyorsan, tatili nerede geçirirsin?
3. Eğer bir yerel festival düzenlense, ne tür etkinlikler ilgini çekerdi?
4. En çok hangi tatlıyı tercih edersin?
5. Akşam yemeğinde ne yemeyi tercih edersin?
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6. Misafir ağırlarken masanda olmazsa olmaz şey nedir?
7. Hafta sonu arkadaşlarınla ne yapmayı tercih edersin?
8. En sevdiğin müzik türü hangisi?
9. Yerel lezzetlerden en çok hangisini seversin?
10. Tatil rotan hangi bölgeyi kapsar?
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Ege Bölgesi!
Karadeniz Bölgesi!
Akdeniz Bölgesi!
İç Anadolu Bölgesi!
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