Sen Ortamların Aranan İnsanı mısın?
Sen Ortamların Aranan İnsanı mısın?
Ortamların aranan insanı olmak, sosyal hayatın merkezinde olmayı ve herkesin seninle vakit geçirmek istemesini sağlar. Peki, sen ortamların aranan insanı mısın? Sosyal becerilerin, insanlarla olan ilişkilerin ve popülerliğin hakkında merak ettiklerini öğrenmek için bu testi çöz ve gerçekleri keşfet!
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1. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl hissedersin?
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2. Bir arkadaş grubu içerisinde nasıl bir rol üstlenirsin?
3. Bir parti veya etkinlikte en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?
4. İnsanlarla konuşurken genellikle nasılsın?
5. Çevrendeki insanlar senin hakkında ne düşünür?
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6. İnsanların sana olan yaklaşımı genellikle nasıldır?
7. Sosyal medya kullanımın nasıldır?
8. Bir grup etkinliği organize etmen istendiğinde ne yaparsın?
9. Kendini ifade etme şeklin nasıldır?
10. Bir tartışma ortamında nasıl tepki verirsin?
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Sen kesinlikle ortamların aranan insanısın!
Sen sosyal ama aynı zamanda dengeyi koruyan birisin!
Sosyal hayatında bazen geri planda kalıyorsun!
Sosyal ortamlar pek sana göre değil!
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