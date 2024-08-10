Kendinle Barışık Bir İnsan mısın?
Kendinle Barışık Bir İnsan mısın?
Kendinle barışık olmak, hayatta huzur ve mutluluğun anahtarıdır. Bu test, senin kendinle olan ilişkinin ne kadar sağlıklı ve dengeli olduğunu anlamana yardımcı olacak. Aşağıdaki soruları dürüstçe yanıtla ve kendinle barışıklık seviyeni keşfet!
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1. Kendini seviyor musun?
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2. Hatalarını nasıl karşılıyorsun?
3. Aynaya baktığında ne görüyorsun?
4. Kendini başkalarıyla kıyaslar mısın?
5. Başarılarını nasıl değerlendiriyorsun?
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6. Eleştiri aldığında nasıl hissediyorsun?
7. Stresli durumlarla nasıl başa çıkarsın?
8. Kendine ne kadar zaman ayırıyorsun?
9. Kendine verdiğin sözleri tutar mısın?
10. Kendi değerini nasıl tanımlarsın?
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Kendinle tamamen barışıksın!
Genellikle barışıksın!
Barışık olmaya çalışıyorsun!
Kendinle barışık değilsin!
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