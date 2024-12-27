Tam 21 Kilo Vermiş: İbrahim Tatlıses Şoke Eden Değişiminin Altında Yatan Sırrı Paylaştı!
Tam 21 Kilo Vermiş: İbrahim Tatlıses Şoke Eden Değişiminin Altında Yatan Sırrı Paylaştı!
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, katıldığı bir etkinlikte fit görüntüsüyle dikkat çekti. Verdiği kilolarla gözleri üstüne çeviren Tatlıses'e sırrı soruldu.
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Gazetecilerle sıcak bir sohbet gerçekleştiren Tatlıses, kilo verme süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
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Toplamda 21 kilo verdiğini belirten Tatlıses, bu başarısını diyetine borçlu olduğunu söyledi: "Diyet yapıyorum, 21 kilo verdim. Az önce lahmacun geldi, ısrar ettiler, ufak bir parça yedim. Ama normalde ekmek yemiyorum."
"Kahvaltıda peynir ve yumurta tercih ediyorum. Kebap, lahmacun yok. Çok canım çekiyor ama ne yapayım? ‘Kaldırın’ diyorum, ama bazen dayanamıyorum. 20 yıldır kendimi bu konuda kontrol ediyorum. Kebapsız hayat zor ama sağlığım için şimdilik ara verdim.”
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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