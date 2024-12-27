Bir Çöp Bile Kalmadı: "Şakir Paşa Ailesi" Setinde Çıkan Yangının İlk Görüntüleri Hasarı Ortaya Çıkardı!
Bir Çöp Bile Kalmadı: "Şakir Paşa Ailesi" Setinde Çıkan Yangının İlk Görüntüleri Hasarı Ortaya Çıkardı!
Şakir Paşa Ailesi setinde yaşanan feci yangın dün gece başlamıştı. Diziden yangının kontrol altına alındığına dair bilgi gelmişti. Ancak yangının bıraktığı hasarı bilmiyorduk. Şakir Paşa Ailesi setinde çıkan yangın sonrası ilk görüntüler sosyal medyaya düştü. Geriye bir çöp bile kalmadı. Yangının hasarı içimizi acıtacak türden.
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NOW TV'nin yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin başına feci bir olay geldi. Sette herkesi korkutan bir yangın yaşandı.
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Büyükada'daki 7 dönümlük devasa bir alanda inşa edilen ve çekimlerin merkezi olan Şakir Paşa Köşkü, çıkan yangında tamamen kül oldu.
26 Aralık saat 01.30 civarında başlayan yangına hemen müdahale edildi. Set çalışanları ve oyunculardan kimse sette olmadığından can kaybı yaşanmadı. Ancak hasar büyüktü.
Yangın söndürüldükten sonra setten ilk fotoğraflar geldi. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülere bakacak olursak setten geriye bir çöp bile kalmadı.
Ne yazık ki Şakir Paşa Ailesi'nin çekildiği platoda yer alan köşkün son hali...👇🏻
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Sevenlerinden yorum yağdı.
Herkes setin vaziyetine çok üzüldü.
Setin son hali izleyenleri "Dizinin devamı" konusunda endişelendiriyor.
Ancak yapılan açıklamaya göre gelecek yeni bölümün ardından kısa bir ara olacak.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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