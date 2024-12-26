onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre Hangi "Şakir Paşa Ailesi" Karakterisin?

Burcuna Göre Hangi "Şakir Paşa Ailesi" Karakterisin?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
26.12.2024 - 21:46

NOW TV'nin yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi dizisi ilk yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmüyor. Büyük ilgiyle takip edilen dizi feci bir kaza atlattı. Sette çıkan yangın sonucunda Şakir Paşa Ailesi'nin çekildiği platonun içinde yer alan köşk tamamen yandı. Ancak çekimlere kısa bir aradan sonra devam edilecek. Biz de o sırada dizinin hayranlarının eğlenebileceği ve sevdiklerine önerebileceği bir test yaptık. Bakalım, burcunuza göre hangi Şakir Paşa Ailesi karakteri çıkacaksınız?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çok heyecanlıyız! Hazır mısın? Burcunu seçer misin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rozali

Rozali

Şakir Paşa'nın inatçı sevgilisi Rozali bildiğimiz kadarıyla güçlü ve mücadeleci birisi. Tıpkı bir Koç burcu gibi.

Asım

Asım

Ayşe

Ayşe

Ayşe'nin hassas, zeki ve dengeyi sağlamaya çalışan yapısı, İkizler Burcu ile de uyumlu olabilir. İkizler burçları, iletişimde güçlü, esnek ve çok yönlüdür. Ayşe’nin sorunları yatıştırma çabası ve tarafsız yaklaşımı, İkizler’in doğal diplomasi ve esnekliğini yansıtır.

Fahrünisa

Fahrünisa

Sara

Sara

Sara'nın kibirli, kontrolcü ve eleştirel duruşu göz önüne alındığında, Aslan Burcu olma olasılığı yüksek. Aslan burçları genellikle kendine güvenen, başarılarını sergileyen ve dikkat çekmeye çalışan kişilerdir. Sara'nın statüsünü vurgulaması ve başarılarını dile getirmesi, Aslan'ın kendini önemli hissetme ve başkalarına hükmetme arzusuyla uyumludur.

Hakkiye

Hakkiye

Hakkiye’nin eleştirel, açık sözlü, adalet duygusuyla hareket eden ve görev bilinciyle yaklaşan yapısı, Başak Burcu ile uyumlu bir profil çiziyor. Başak burçları, analitik, eleştirel ve detaylara odaklanan kişilerdir. Hakkiye’nin doğruları söylemekten çekinmemesi ve Cevat’ın sorumsuzluklarını eleştirmesi, Başak burcunun düzeni ve adaleti sağlama çabasına benzer.

İsmet

İsmet

İsmet’in karakter özelliklerine dayanarak, Terazi Burcu olma olasılığı yüksek. Terazi burçları, dengeyi sağlama, çatışmaları yatıştırma ve ilişkilerde uyum arayışındadır. İsmet’in, kocasının otoritesine karşı temkinli duruşu ve aile içindeki krizleri yatıştırmaya çalışması, Terazi’nin barışçıl ve uzlaşmacı özelliklerini yansıtır. Ayrıca, duygusal bağlılıkları ve fedakarlığı da Terazi’nin, sevdiklerine karşı duyduğu derin sevgiyi simgeler.

Sümbül

Sümbül

Sümbül'ün romantik hayalleri, hırsları, içsel çatışmaları ve gururlu ama savunmasız doğası, Akrep Burcu ile oldukça uyumlu bir profil oluşturuyor. Akrep burçları, duygusal derinlikleri, tutkulu ve hırslı yapılarıyla tanınır. Sümbül'ün Cevat’a olan ilgisi ve dikkatini çekmeye çalışması, Akrep burcunun sahip olduğu gizemli ve etkileyici çekiciliği yansıtır. Ayrıca, kıskanma ve içsel öfke gibi duygusal çıkışlar, Akrep'in yoğun duygusal tepkilerine ve bazen savunmacı tutumlarına işaret eder. Sümbül'ün düşük statüsünü kabul etmesi ancak gururlu kalması, Akrep burcunun onur ve özsaygıya verdiği önemi gösterir. Akrep burçları, genellikle dışa yansıtmadıkları bir içsel güç ve savunmasızlık taşırlar, bu da Sümbül’ün trajik ve etkileyici yönünü vurgular.

Aliye

Aliye

Şakir Paşa

Şakir Paşa

Şakir'in karakter özelliklerine bakıldığında, Oğlak Burcu olma olasılığı yüksek. Oğlak burcu, disiplinli, sorumluluk sahibi ve otoriter bir kişiliğe sahiptir. Ayrıca, hayatı mücadele olarak görme, katı tavırlarla ailesini yönlendirme ve değerlerine sıkı sıkıya bağlı olma eğilimindedir. Şakir'in ailesiyle ilişkilerindeki sert yaklaşımı ve otoriter tutumu da Oğlak burcunun tipik özelliklerindendir.

Cevat Şakir

Cevat Şakir

Cevat'ın özgürlüğüne düşkün, sanatçı ruhlu ve bağımsız tavrı göz önüne alındığında, Kova Burcu olma olasılığı oldukça yüksek. Kova burçları, yenilikçi, bağımsız ve toplumsal normlara karşı olan tutumlarıyla tanınır. Kendi yolunu seçme isteği ve aile beklentilerine uymama durumu, Kova'nın özgürlükçü yapısını yansıtır. Ayrıca, Cevat’ın babasıyla olan gergin ilişkisi ve annesine olan bağlılığı, Kova burcunun bazen mesafeli ve duygusal bağlardan bağımsız yaklaşımını gösterir. Kova burçları, sık sık aile içindeki geleneksel yapıya karşı gelir ve kendi yolunda ilerlemek için cesur adımlar atarlar.

Aniesi

Aniesi

Aniesi'nin sıcak, samimi ve uyum sağlama çabası, aynı zamanda zorluklarla mücadele etmesi, Balık Burcu özelliklerini taşıyor olabilir. Balık burçları, empatik, uyumlu ve başkalarına duyarlı kişilerdir. Aniesi’nin yeni ailesine uyum sağlamak için çaba göstermesi ve eleştiriler karşısında kararlı bir şekilde tutunmaya çalışması, Balık burcunun özverili ve dayanıklı yapısını yansıtır. Ayrıca, Balıklar hayalci olabilir ve zorlayıcı durumlar karşısında bile umutlu kalmaya çalışırlar. Aniesi'nin kendi ve bebeği için hayatı sürdürme kararlılığı, Balık burcunun sabır ve duygusal gücünü simgeliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın