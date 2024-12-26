Burcuna Göre Hangi "Şakir Paşa Ailesi" Karakterisin?
Burcuna Göre Hangi "Şakir Paşa Ailesi" Karakterisin?
NOW TV'nin yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi dizisi ilk yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmüyor. Büyük ilgiyle takip edilen dizi feci bir kaza atlattı. Sette çıkan yangın sonucunda Şakir Paşa Ailesi'nin çekildiği platonun içinde yer alan köşk tamamen yandı. Ancak çekimlere kısa bir aradan sonra devam edilecek. Biz de o sırada dizinin hayranlarının eğlenebileceği ve sevdiklerine önerebileceği bir test yaptık. Bakalım, burcunuza göre hangi Şakir Paşa Ailesi karakteri çıkacaksınız?
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Rozali
Asım
Ayşe
Fahrünisa
Sara
Hakkiye
İsmet
Sümbül
Aliye
Şakir Paşa
Cevat Şakir
Aniesi
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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