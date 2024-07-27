Sen Kendine Dürüst müsün?
Sen Kendine Dürüst müsün?
Hepimizin bazen kendimize karşı dürüst olmaktan kaçındığımız anlar olmuştur. Peki sen bu konuda ne kadar samimisin? Bu testi çözerek kendine karşı ne kadar dürüst olduğunu keşfet!
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1. Bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?
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2. En son ne zaman kendini eleştirdin?
3. Bir konuda başarısız olduğunda kendine nasıl davranırsın?
4. Başarılı olduğunda kendini nasıl ödüllendirirsin?
5. Kendini tanımlarken hangi sıfatları kullanırsın?
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6. Bir arkadaşın seni eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?
7. Hedeflerine ulaşmak için ne kadar kararlısın?
8. Kendine ayırdığın zaman ne kadar önemli?
9. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğünü ne kadar önemser misin?
10. Bir sorunla karşılaştığında nasıl çözüm üretirsin?
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Kendine karşı son derece dürüstsün!
Çoğunlukla dürüstsün, ama bazen zorlanıyorsun
Kendine karşı eleştirel yaklaşmakta zorlanıyorsun
Kendine karşı dürüst olmakta zorlanıyorsun
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