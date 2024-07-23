Manipülasyon Konusunda Ne Kadar İyisin?
Manipülasyon Konusunda Ne Kadar İyisin?
Herkes zaman zaman istediklerini elde etmek için başkalarını etkilemeye çalışır. Ancak, bazı insanlar bu konuda daha yeteneklidir ve manipülatif davranışlar sergileyebilirler. Bu test, manipülatif olup olmadığını keşfetmene yardımcı olacak. Soruları dürüstçe yanıtla ve manipülatiflik dereceni öğren!
Hazırsan, başlayalım!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi yaşını seç!
3. Bir arkadaşınız size istediğiniz bir şeyi vermediğinde nasıl tepki verirsiniz?
4. Bir tartışmada nasıl kazanmayı hedeflersiniz?
5. Birine bir iyilik yaptığınızda ne beklersiniz?
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6. Bir şeyi elde etmek için başkalarını nasıl etkilersiniz?
7. Bir arkadaşınızın fikrini değiştirmek istediğinizde ne yaparsınız?
8. İnsanları yönlendirmek konusunda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
9. İlişkilerinizde sıkça tartışma yaşar mısınız?
10. Başkalarının hatalarını nasıl değerlendirirsiniz?
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Kontrolcü ve stratejik!
Pragmatik ve zeki!
Samimi ve açıksözlü!
Doğal ve dürüst!
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