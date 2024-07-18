Para Seni Ne Kadar Değiştirir?
Para Seni Ne Kadar Değiştirir?
Para, hayatımızda büyük bir rol oynar, ancak kişiliklerimizi ne kadar etkiler? Bu test, paranın seni ne kadar değiştirebileceğini keşfetmene yardımcı olacak. Sorulara içtenlikle cevap ver ve paranın senin üzerindeki etkisini öğren.
Hazırsan, başlayalım!
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1. Büyük bir ikramiye kazandığını hayal et. İlk yapacağın şey ne olurdu?
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2. İş yerinde terfi aldığında ne yaparsın?
3. Milyoner bir arkadaşın sana pahalı bir hediye verdiğinde ne hissedersin?
4. Bir yatırım fırsatı çıktığında ne yaparsın?
5. Çok zengin olsan çalışma hayatına devam eder miydin?
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6. Şans eseri büyük bir miktar para bulsan ne yaparsın?
7. Tatil için ne kadar para harcarsın?
8. Çok pahalı bir restoranda yemek yemek hakkında ne düşünürsün?
9. Yeni bir araba aldığında ilk yapacağın şey nedir?
10. En pahalı kıyafetlerin satıldığı bir mağazada alışveriş yaparken nasıl hissedersin?
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Para seni değiştirmez!
Kontrollü ve dikkatlisin!
Biraz değişebilirsin!
Para seni önemli derecede değiştirir!
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