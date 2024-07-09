Seni Tek Kelimeyle Özetliyoruz!
Seni Tek Kelimeyle Özetliyoruz!
Seni tek kelimeyle özetlememizi ister misin?
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1. Bir arkadaşınız sizden yardım istediğinde nasıl yanıt verirsiniz?
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2. Boş zamanlarınızda en çok ne yapmayı seversiniz?
3. Hayalinizdeki tatil nasıl olur?
4. Bir projeye başlarken nasıl bir yaklaşım sergilersiniz?
5. Bir problemle karşılaştığınızda ilk olarak ne yaparsınız?
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6. İnsanlar sizi en çok hangi özelliğinizle tanır?
7. Sizi en çok ne motive eder?
8. En sevdiğiniz mevsim hangisidir?
9. Kendinizi en çok hangi aktivitede bulursunuz?
10. Bir konuda karar verirken neye dikkat edersiniz?
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Yardımsever
Analitik
Yaratıcı
Kararlı
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