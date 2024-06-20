Kişilik Tipleri: Sen Hangi Myers-Briggs Kişilik Tipine Sahipsin?
Kişilik Tipleri: Sen Hangi Myers-Briggs Kişilik Tipine Sahipsin?
Bu test, hangi Myers-Briggs Kişilik Tipine (MBTI) sahip olduğunu keşfetmene yardımcı olacak. MBTI, insanların algılama ve karar verme süreçlerindeki farklılıkları anlamaya yönelik bir kişilik değerlendirme aracıdır.
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1. Bir partiye davet edildiğinizde ne yaparsınız?
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2. Projelerde çalışırken hangi rolü üstlenmeyi tercih edersiniz?
3. Tatilde nasıl zaman geçirmeyi seversiniz?
4. Bir arkadaşınızın size bir sorunu hakkında danıştığını düşünün. Nasıl tepki verirsiniz?
5. Toplantılarda veya derslerde nasıl katılım sağlarsınız?
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6. Bir projeyi bitirdiğinizde ne hissedersiniz?
7. Sürprizleri sever misiniz?
8. Kararlarınızı nasıl alırsınız?
9. Stresli durumlarda nasıl başa çıkarsınız?
10. Arkadaşlarınız sizi nasıl tanımlar?
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ENFJ: İdealist Lider
INTJ: Stratejik Planlayıcı
ISTJ: Titiz Yöneticiler
ENFP: Yaratıcı ve İlham Veren
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