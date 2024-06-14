Sağlıklı Bir Yaşam İçin Ne Yapmalısın?
Sağlıklı Bir Yaşam İçin Ne Yapmalısın?
Günlük alışkanlıklarınızı, beslenme şeklinizi ve uyuma düzeninizi gözden geçirerek sağlıklı bir yaşam için neler yapmanız gerektiğini öğrenin!
Haydi teste!
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1. Sabahları uyandığınızda ilk yaptığınız şey nedir?
2. Günlük su tüketiminiz ne kadar?
3. Haftada kaç gün egzersiz yapıyorsunuz?
4. Öğünlerinizde ne sıklıkla sebze tüketiyorsunuz?
5. Fast food tüketim sıklığınız nedir?
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6. Akşam yemeğinden sonra ne yaparsınız?
7. Uyumadan önce ekran süreniz ne kadar?
8. Günde kaç saat uyuyorsunuz?
9. Stresle başa çıkmak için ne yaparsınız?
10. Ne sıklıkla sağlık kontrollerinizi yaptırırsınız?
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Sağlığınıza daha dikkat etmelisiniz!
Sağlığınızı iyileştirme yolundasınız!
Sağlıklı yaşam için iyi bir yoldasınız!
Sağlıklı bir yaşam sürüyorsunuz!
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