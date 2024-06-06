Sen Sadık Bir İnsan mısın?
Sen Sadık Bir İnsan mısın?
Sadakat ilişkilerin temel taşlarından biri olarak kabul edilir, ancak herkesin sadakat algısı farklıdır. Bu test, ilişkilerdeki sadakat konusundaki tutumunuzu ve davranışlarınızı değerlendirmenize yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Bir ilişkide sadakat senin için ne ifade eder?
3. Geçmiş ilişkilerinde sadakat konusunda nasıl bir izlenim bıraktın?
4. Bir ilişkide güvenin önemi nedir?
5. Partnerinin seni aldatma ihtimali hakkında nasıl hissedersin?
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6. Bir tartışma veya kriz durumunda, ilişkindeki sadakatin nasıl etkilenebilir?
7. Partnerinin sana güvenmediğini düşündüğünde, nasıl hissedersin?
8. Geçmiş ilişkilerinde sana ihanet edildi mi?
9. İlişkilerde sık sık partnerini kontrol etme eğiliminde misin?
10. Güvenilir olmak senin için ne ifade eder?
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Mutlak Sadakatin Sembolü
Sadakatte Esnek Olmak
Sadakatte Dalgalanmaların İzleri
Sadakatsizlik Endişesiyle Boğuşanlar
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