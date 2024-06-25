Sen Melek misin Şeytan mı?

Senin içinde bir yıldız gibi parlayan ışık ve gizemli bir ay gibi derinliklerde saklanan gölge bir arada var. Kimi zaman, belki de farkında olmadan, bencilce davranabiliyorsun. Ancak, bu davranışın sadece bir yüzün. Çünkü içinde, adeta bir süper kahraman gibi, her zaman başkalarına yardım etme, iyilik yapma isteği var.Senin için en önemli olan şey, hayatta dengeyi bulmak. Bu, bir cambazın ip üzerinde yürüyüşü gibi hassas ve dikkat gerektiren bir durum. Kendi çıkarlarını düşünmek ve başkalarına yardım etmek arasında gidip geliyorsun. Bu, senin kendi hayatını ve başkalarının hayatını daha iyi hale getirme çabanın bir yansıması.Bazen sert ve katı olabiliyorsun. Ancak bu, dışarıdan bakıldığında görünen bir yanılsama. Çünkü kalbinin derinliklerinde, bir çiçek gibi açan bir iyilik yatıyor. Bu iyilik, senin en güzel özelliğin ve herkesin seni tanımasını istediğin yönün.Sen, hem kendi hayatını hem de başkalarının hayatını daha iyi hale getirmek için çalışıyorsun. Bu, senin hayat amacın ve bu yolda durmaksızın ilerliyorsun. Her gün yeni bir adım atıyor, her gün biraz daha ilerliyorsun. Ve bu yolculukta, hem kendini hem de etrafındakileri daha iyi bir hale getirme çabası, seni sen yapan en önemli özellik.