Sen Melek misin Şeytan mı?
Sen Melek misin Şeytan mı?
İçinde iyilik ve kötülüğün savaşını kim kazandı? Merhametli bir melek misin yoksa kurnaz bir şeytan mı?
Haydi teste!
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1. Bir arkadaşın zor durumda kaldığında ne yaparsın?
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2. Birini çok kırdığını fark ettiğinde nasıl tepki verirsin?
3. Bir sırrı saklama konusunda ne kadar güvenilirsin?
4. Bir fırsat yakaladığında ne yaparsın?
5. İş yerinde biri başarını kıskandığında ne yaparsın?
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6. Haksızlığa uğradığını düşündüğünde nasıl tepki verirsin?
7. Hayvanlara karşı tutumun nasıldır?
8. Yalan söylemek konusunda ne düşünüyorsun?
9. Bir arkadaşın senden borç istediğinde ne yaparsın?
10. Bir tartışmada haklı olduğunu bildiğinde ne yaparsın?
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Melek
Işığını Yansıtan Melek
Gölgeyle Dans Eden Melek
Şeytan
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