Sen Melek misin Şeytan mı?

Sen, bir melek gibi parıldayan bir ışıksın, insan kılığında bir yardımsever. İnsanlara yardım etmek, onların hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmak senin için bir yaşam biçimi. Onlara değer veriyorsun, çünkü senin için her bireyin kendi içinde bir evren olduğunu biliyorsun. Ancak bu süreçte kendini de ihmal etmiyorsun, çünkü biliyorsun ki, bir başkasına yardım edebilmek için öncelikle kendi ayakları üzerinde durabilmek gerekir.Dengeli ve adaletli yaklaşımlarınla her zaman sevgi ve saygı görüyorsun. Çünkü sen, adaletin ve dengenin insan ilişkilerinin temeli olduğunu çok iyi biliyorsun. Başkalarının mutluluğu kadar kendi mutluluğuna da önem veriyorsun. Çünkü biliyorsun ki, kendi mutluluğunu sağlamadan başkalarını mutlu etmek mümkün değil.Etrafındaki insanlara pozitif enerji saçıyorsun ve onların hayatlarına dokunuyorsun. Seninle geçirdikleri her an, onların hayatlarına yeni bir renk, yeni bir ışık katıyor. Seninle tanışan herkes, hayatının bir parçasının daha aydınlandığını hissediyor. Sen, bir melek gibi, insanların hayatlarına dokunuyor ve onları daha iyi bir hale getiriyorsun.