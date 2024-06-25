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Sen Melek misin Şeytan mı?

Sen Melek misin Şeytan mı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 13:01

İçinde iyilik ve kötülüğün savaşını kim kazandı? Merhametli bir melek misin yoksa kurnaz bir şeytan mı?

Haydi teste!

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1. Bir arkadaşın zor durumda kaldığında ne yaparsın?

2. Birini çok kırdığını fark ettiğinde nasıl tepki verirsin?

3. Bir sırrı saklama konusunda ne kadar güvenilirsin?

4. Bir fırsat yakaladığında ne yaparsın?

5. İş yerinde biri başarını kıskandığında ne yaparsın?

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6. Haksızlığa uğradığını düşündüğünde nasıl tepki verirsin?

7. Hayvanlara karşı tutumun nasıldır?

8. Yalan söylemek konusunda ne düşünüyorsun?

9. Bir arkadaşın senden borç istediğinde ne yaparsın?

10. Bir tartışmada haklı olduğunu bildiğinde ne yaparsın?

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Melek

Senin adeta bir melek gibi olduğunu söylemek bile hafif kalır. Yardımseverliğin ve merhametinle başkalarının mutluluğunu düşünmen, senin ne kadar iyi niyetli ve sevgi dolu biri olduğunu apaçık ortaya koyuyor. İnsanlar, seninle aynı mekanda bulunmayı adeta bir şölen gibi görüyorlar çünkü sen, onlara güven ve huzurun en saf haliyle sunuyorsun. Adaletli, dürüst ve sevgi dolu kişiliğinle etrafındaki herkese adeta bir ışık gibi aydınlatıyorsun. Seninle tanışan herkes, bu ışığın altında kendini daha iyi hissediyor ve seninle geçirdikleri her anı bir hazine gibi saklıyor. İyi ki varsın ve iyi ki etrafındaki herkese bu kadar pozitif enerji saçıyorsun.

Işığını Yansıtan Melek

Sen, bir melek gibi parıldayan bir ışıksın, insan kılığında bir yardımsever. İnsanlara yardım etmek, onların hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmak senin için bir yaşam biçimi. Onlara değer veriyorsun, çünkü senin için her bireyin kendi içinde bir evren olduğunu biliyorsun. Ancak bu süreçte kendini de ihmal etmiyorsun, çünkü biliyorsun ki, bir başkasına yardım edebilmek için öncelikle kendi ayakları üzerinde durabilmek gerekir.Dengeli ve adaletli yaklaşımlarınla her zaman sevgi ve saygı görüyorsun. Çünkü sen, adaletin ve dengenin insan ilişkilerinin temeli olduğunu çok iyi biliyorsun. Başkalarının mutluluğu kadar kendi mutluluğuna da önem veriyorsun. Çünkü biliyorsun ki, kendi mutluluğunu sağlamadan başkalarını mutlu etmek mümkün değil.Etrafındaki insanlara pozitif enerji saçıyorsun ve onların hayatlarına dokunuyorsun. Seninle geçirdikleri her an, onların hayatlarına yeni bir renk, yeni bir ışık katıyor. Seninle tanışan herkes, hayatının bir parçasının daha aydınlandığını hissediyor. Sen, bir melek gibi, insanların hayatlarına dokunuyor ve onları daha iyi bir hale getiriyorsun.

Gölgeyle Dans Eden Melek

Senin içinde bir yıldız gibi parlayan ışık ve gizemli bir ay gibi derinliklerde saklanan gölge bir arada var. Kimi zaman, belki de farkında olmadan, bencilce davranabiliyorsun. Ancak, bu davranışın sadece bir yüzün. Çünkü içinde, adeta bir süper kahraman gibi, her zaman başkalarına yardım etme, iyilik yapma isteği var.Senin için en önemli olan şey, hayatta dengeyi bulmak. Bu, bir cambazın ip üzerinde yürüyüşü gibi hassas ve dikkat gerektiren bir durum. Kendi çıkarlarını düşünmek ve başkalarına yardım etmek arasında gidip geliyorsun. Bu, senin kendi hayatını ve başkalarının hayatını daha iyi hale getirme çabanın bir yansıması.Bazen sert ve katı olabiliyorsun. Ancak bu, dışarıdan bakıldığında görünen bir yanılsama. Çünkü kalbinin derinliklerinde, bir çiçek gibi açan bir iyilik yatıyor. Bu iyilik, senin en güzel özelliğin ve herkesin seni tanımasını istediğin yönün.Sen, hem kendi hayatını hem de başkalarının hayatını daha iyi hale getirmek için çalışıyorsun. Bu, senin hayat amacın ve bu yolda durmaksızın ilerliyorsun. Her gün yeni bir adım atıyor, her gün biraz daha ilerliyorsun. Ve bu yolculukta, hem kendini hem de etrafındakileri daha iyi bir hale getirme çabası, seni sen yapan en önemli özellik.

Şeytan

Bir şeytanın kurnazlığı ve cesareti senin ruhunda saklı. Kendi çıkarlarını dünyanın merkezine koyuyor, hedeflerine ulaşmak için başkalarını birer piyon olarak kullanmaktan kaçınmıyorsun. Hırsların ve kararlılığın, hedeflerine ulaşmanın en büyük kozu. Ancak, bu oyunun içinde insanların duygularını göz ardı etmek, onların hislerini dikkate almamak seni uzun vadede yalnız ve mutsuz biri yapabilir.Hayatını sadece kendi isteklerine göre şekillendirmek, kendi dünyanı yaratmak cazip gelebilir; ancak unutma ki, bu dünyada yalnız değilsin. Etrafındaki insanları, onların duygularını ve düşüncelerini göz ardı etmek, onları sadece kendi çıkarların için kullanmak, sana kısa vadede başarı getirse de, uzun vadede yalnızlık ve mutsuzlukla sonuçlanabilir.Biraz merhamet ve sevgi göstermek, belki de hedeflerine ulaşmanın en kısa yolu olabilir. Unutma, sevgi ve merhametle yapılan her iş, her zaman daha güzel ve kalıcı olur. Kendi çıkarların için başkalarını kullanmak yerine, onlarla birlikte çalışmayı, onların duygularını ve düşüncelerini dikkate almayı denemelisin. Belki de bu, seni gerçek anlamda başarılı ve mutlu biri yapabilir.

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