Hayatınızdaki Engel Ne?
Hayatınızdaki Engel Ne?
Hedeflerinin, hayallerinin önündeki engel ne? Bu testte öğrenmeye hazır mısın?
Haydi testeeee!
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1. Yaşını seç ve başla!
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2. Günlük rutinlerinizde ne sıklıkla plan değişikliği yaparsınız?
3. Hayattaki büyük hedefleriniz için nasıl bir planlama yaparsınız?
4. Bir projede çalışırken hangi rol sizin için daha uygun olurdu?
5. Zorlu bir durumla karşılaştığınızda nasıl tepki verirsiniz?
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6. Günlük disiplin düzeyiniz nedir?
7. Kendi hırslarınızı gerçekleştirmek için ne kadar kararlısınız?
8. Bir hedefe ulaşmak için ne kadar fedakarlık yapmaya hazırsınız?
9. Zorlu bir durumda motive olmanızı sağlayan faktörler nelerdir?
10. Günlük yaşamınızda belirsizliklerle nasıl başa çıkarsınız?
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Belirsizlik
Yavaş ilerleme ve strateji eksikliği
Rutinlere sıkışma ve yaratıcılık eksikliği
Değişim korkusu ve adaptasyon eksikliği
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