Hayatınızdaki Engel Ne?

Hayatınızdaki en büyük engel, belirsizlikler ve esneklik olabilir. Planlı ve sabit bir yaşam tarzı sizi rahatlatır ve güvende hissettirir. Ancak zaman zaman karşınıza çıkan beklenmedik durumlar veya değişen koşullar sizi zorlayabilir. Bu durumda, daha esnek ve adaptif olmayı öğrenmek ve beklenmedik durumlarla başa çıkma stratejileri geliştirmek önemlidir. Belirsizlikler karşısında sakin kalarak çözüm üretmek, günlük rutinlerinizi daha öngörülebilir hale getirebilir.