Hangi Durumda Karar Vermekte En Zorlanıyorsun?
Hangi Durumda Karar Vermekte En Zorlanıyorsun?
Herkesin hayatında karar vermekte zorlandığı anlar vardır. Bu test, senin karar vermekte en çok zorlandığın durumu keşfetmene yardımcı olacak.
Hazır mısın? Hadi başlayalım!
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1. atil planı yaparken genellikle nasıl karar verirsin?
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2. İş yerinde bir proje için ekip arkadaşını seçmen gerektiğinde neye dikkat edersin?
3. Yeni bir hobi edinmek istediğinde neye göre karar verirsin?
4. Hangi alanda eğitim alacağına karar verirken neye öncelik verirsin?
5. Arkadaşlarınla dışarı çıkarken mekan seçerken neye dikkat edersin?
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6. Hangi tür filmleri izleyeceğine karar verirken hangi kriter senin için önemli?
7. Yeni bir iş teklifi aldığında hangi faktörü göz önünde bulundurursun?
8. Günlük rutinini planlarken hangi faktörlere dikkat edersin?
9. Sağlık konularında karar verirken hangi kriterleri dikkate alırsın?
10. Gelecek planlarını yaparken en çok hangi faktörü önemsersin?
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