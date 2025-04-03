Set Çalışanının TRT İtirafından Tolga Sarıtaş'ın Aybüke Pusat Sessizliğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Set Çalışanının TRT İtirafından Tolga Sarıtaş'ın Aybüke Pusat Sessizliğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
3 Nisan Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Boykot çağrıları sonucunda işinden olan Aybüke Pusat’a sosyal mecralardan destek yağmayaya devam ediyor.
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2. Müjdat Gezen boykota destek paylaşımı sonrası Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat’a seslendi.
3. Aybüke Pusat’ın boykot çağrısına destek veren Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı.
4. Hem Aybüke Pusat hem de Boran Kuzum boykot çağrısı paylaşımları yüzünden TRT yapımlarının kadrolarından çıkarıldı.
5. Teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıran Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılması sonrası yeni gelişmeler yaşandı.
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6. Aybüke Pusat'ın Teşkilat'ın kadrosundan adı bile kullanılmadan çıkarılması üzerine gözler Tolga Sarıtaş'a çevrildi.
7. Boran Kuzum’a “gündem nedeniyle” projede kendisiyle çalışılamayacağını bildiren TRT ünlü oyuncuyu kadrodan çıkardı.
8. Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu, paylaşımları sebebiyle gözaltına alındı.
9. Boykot çağrısında bulunan Başak Gümülcinelioğlu TRT yapımı Muhabir dizisinden çıkarıldı.
10. "2 Nisan'da Satın Alım Yapmıyoruz!" boykotuna yönelik paylaşımlarda bulunan Eray Ertüren de TRT dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
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11. TRT, X hesabından pazar günü yeni bölümü yayınlanacak Teşkilat dizisinin fragmanını yayınladı.
12. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Instagram takipçisi saatler içinde inanılmaz yükseldi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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