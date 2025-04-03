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Set Çalışanının TRT İtirafından Tolga Sarıtaş'ın Aybüke Pusat Sessizliğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Set Çalışanının TRT İtirafından Tolga Sarıtaş'ın Aybüke Pusat Sessizliğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

TRT Teşkilat Boykot
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
04.04.2025 - 02:53

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

3 Nisan Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Boykot çağrıları sonucunda işinden olan Aybüke Pusat’a sosyal mecralardan destek yağmayaya devam ediyor.

1. Boykot çağrıları sonucunda işinden olan Aybüke Pusat’a sosyal mecralardan destek yağmayaya devam ediyor.

Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan bir anda çıkarılan Aybüke Pusat'ın ardından TikTok fenomeni Yener Yalçın'ın TRT itirafı gündem oldu.

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2. Müjdat Gezen boykota destek paylaşımı sonrası Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat’a seslendi.

2. Müjdat Gezen boykota destek paylaşımı sonrası Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat’a seslendi.

Boykot çağrısı nedeniyle TRT’deki Teşiklat dizisi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat’a destek çıkan Müjdat Gezen TRT kadrolarında çalışanların geleceğini de sorguladı. İşine son verilen Aybüke Pusat’a beraber çalışma çağrısında bulunan Gezen “Sen konservatuvar mezunusun. Gel bize hocalık yap, işin hazır.'  dedi.

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3. Aybüke Pusat’ın boykot çağrısına destek veren Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı.

3. Aybüke Pusat’ın boykot çağrısına destek veren Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı.

Şakir Paşa Ailesi oyuncusuna destekte bulunan Furkan Andıç ve Boran Kuzum’un da TRT Tabii yapımlarının kadrolarından çıkarılması gündemi iyice hareketlendirdi. Konuya dair açıklama yapan Oyuncu Sendikası 'Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir.' dedi.

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4. Hem Aybüke Pusat hem de Boran Kuzum boykot çağrısı paylaşımları yüzünden TRT yapımlarının kadrolarından çıkarıldı.

4. Hem Aybüke Pusat hem de Boran Kuzum boykot çağrısı paylaşımları yüzünden TRT yapımlarının kadrolarından çıkarıldı.

Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Pusat ile ona destek verip Tabii dizisi 'Bir Ruh Macerası'ndan çıkarılan Boran Kuzum'un 2018’de birlikte rol aldıkları Şahin Tepesi dizisi yeniden gündem oldu.

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5. Teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıran Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılması sonrası yeni gelişmeler yaşandı.

5. Teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıran Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılması sonrası yeni gelişmeler yaşandı.

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin afişlerinde bir değişikliğe gidilerek kadrodan çıkarılan Aybüke Pusat silindi.

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6. Aybüke Pusat'ın Teşkilat'ın kadrosundan adı bile kullanılmadan çıkarılması üzerine gözler Tolga Sarıtaş'a çevrildi.

6. Aybüke Pusat'ın Teşkilat'ın kadrosundan adı bile kullanılmadan çıkarılması üzerine gözler Tolga Sarıtaş'a çevrildi.

Tolga Sarıştaş konuya dair hiçbir paylaşım yapmazken ilginç bir hamlede bulunarak Instagram yorumlarını sınırlandırdı.

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7. Boran Kuzum’a “gündem nedeniyle” projede kendisiyle çalışılamayacağını bildiren TRT ünlü oyuncuyu kadrodan çıkardı.

7. Boran Kuzum’a “gündem nedeniyle” projede kendisiyle çalışılamayacağını bildiren TRT ünlü oyuncuyu kadrodan çıkardı.

Paylaşımları yüzünden diziden kadro dışı edilen Boran Kuzum kendisine yönelik destekleri pas geçmeyip, sosyal medya hesabından teşekkür etti.

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8. Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu, paylaşımları sebebiyle gözaltına alındı.

8. Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu, paylaşımları sebebiyle gözaltına alındı.

Dizideki rol arkadaşlarından açıklama beklendiği anlarda Cem Yiğit Üzümoğlu'na Şakir Paşa Ailesi ekibinden ilk destek Fahrünnisa'ya hayat veren Zeynep Karaca'dan geldi. Genç oyuncu 'Canım Cem abim senin kalbinin güzelliğini bilseler kimse incitmeye kalkmazdı.' dedi.

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9. Boykot çağrısında bulunan Başak Gümülcinelioğlu TRT yapımı Muhabir dizisinden çıkarıldı.

9. Boykot çağrısında bulunan Başak Gümülcinelioğlu TRT yapımı Muhabir dizisinden çıkarıldı.

Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun diğer meslektaşları gibi kadrodan çıkarılması sonrası eşinden anlamlı bir destek paylaşımı geldi.

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10. "2 Nisan'da Satın Alım Yapmıyoruz!" boykotuna yönelik paylaşımlarda bulunan Eray Ertüren de TRT dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

10. "2 Nisan'da Satın Alım Yapmıyoruz!" boykotuna yönelik paylaşımlarda bulunan Eray Ertüren de TRT dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Son olarak Aile dizisinde konuk oyuncu olarak izlediğimiz Eray Ertüren, boykot paylaşımları nedeniyle TRT Tabii'nin yeni dizisi 'Kara Kış'ın kadrosundan çıkarıldı.

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11. TRT, X hesabından pazar günü yeni bölümü yayınlanacak Teşkilat dizisinin fragmanını yayınladı.

11. TRT, X hesabından pazar günü yeni bölümü yayınlanacak Teşkilat dizisinin fragmanını yayınladı.

Dizinin afişinden çıkarılan Aybüke Pusat fragmanda yer almadı ancak sadece sesi kullanıldı. Aynı zamanda ünlü oyuncunun yarım kalan sahnelerinin de çekileceği açıklandı.

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12. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Instagram takipçisi saatler içinde inanılmaz yükseldi.

12. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Instagram takipçisi saatler içinde inanılmaz yükseldi.

Ünlü oyuncunun sosyal medyadaki takipçileri yalnızca bir gün içinde tam üç katına çıkarak, Aybüke Pusat gibi bir kez daha gündeme oturdu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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