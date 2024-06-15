Sen İdeal Bir Eş Adayı mısın?
Sen İdeal Bir Eş Adayı mısın?
İlişkilere bakış açın, geçmiş ve şuanki ilişki durumun, ilişkideki eksikliklerin, hayat planların ve disiplinlerin ışığında, senin ideal bir eş adayı olup olmadığını öğrenelim!
haydi testeee!
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1. İlişkilerde ne kadar ciddi olduğunu düşünüyorsun?
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2. Geçmiş ilişkilerindeki en büyük problem neydi?
3. Şu anki ilişkinin ne durumda?
4. İdeal bir ilişkide senin için en önemli olan nedir?
5. Partnerinle ne sıklıkta iletişim kurarsın?
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6. İlişkideki problemleri çözmek için ne yaparsın?
7. Hayat planlarını partnerinle nasıl paylaşırsın?
8. Partnerinle ortak hobileriniz var mı?
9. Partnerinle aranda güven problemi yaşıyor musun?
10. Partnerinle aranda ne sıklıkta anlaşmazlık olur?
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İdeal bir eş adayı değilsin!
Potansiyelin var
İdeal bir eş adayısın
Harika bir eş adayısın!
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Harika bir eş adayısın! Bağımsız aday 🤭😅😅