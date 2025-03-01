Temizlik Yapmak İçin Neyi Bekliyorsun?
Temizlik Yapmak İçin Neyi Bekliyorsun?
Evde ufak çaplı bir kıyamet mi koptu, yoksa her şeyin yerli yerinde olduğu bir düzen insanı mısın? Belki de temizlik yapmaya başlamak için ilahi bir işaret bekliyorsundur! Bu testimiz, temizlikle olan ilişkinin şifrelerini çözüyor. Haydi başlayalım! 👇
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1. Şu an etrafına bir bak, ilk gördüğün şey ne?
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2. Temizlik yapmaya karar verdin ama ilk hangi işe girişeceksin?
3. Misafir geleceği zaman ne yapıyorsun?
4. Senin için ‘temizlik günü’ ne anlama geliyor?
5. Bir haftadır evi süpürmedin. Ne düşünüyorsun?
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6. En sevdiğin temizlik işi hangisi?
7. Bir odanın temiz olduğunu nasıl anlarsın?
8. Temizlik yaparken en çok hangi şarkıyı dinlersin?
Temizliği hayatına almanın zamanı gelmiş!
Temizlik günü sadece zorunluluktan!
Temiz ve düzenli olmak senin için önemli!
Temizlik senin için bir yaşam tarzı!
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