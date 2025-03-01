Temizlik Yapmak İçin Neyi Bekliyorsun?

Senin için temizlik sadece bir zorunluluk değil, adeta bir terapi gibi! Düzenli ve hijyenik bir ortamda yaşamayı seviyorsun ve bu senin için doğal bir rutin. Arkadaşların kesinlikle senden temizlik konusunda tavsiye almalı! Ama unutma, bazen kendine de dinlenmek için zaman tanımalısın.