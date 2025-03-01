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Temizlik Yapmak İçin Neyi Bekliyorsun?

etiket Temizlik Yapmak İçin Neyi Bekliyorsun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
01.03.2025 - 11:01

Evde ufak çaplı bir kıyamet mi koptu, yoksa her şeyin yerli yerinde olduğu bir düzen insanı mısın? Belki de temizlik yapmaya başlamak için ilahi bir işaret bekliyorsundur! Bu testimiz, temizlikle olan ilişkinin şifrelerini çözüyor. Haydi başlayalım! 👇

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1. Şu an etrafına bir bak, ilk gördüğün şey ne?

2. Temizlik yapmaya karar verdin ama ilk hangi işe girişeceksin?

3. Misafir geleceği zaman ne yapıyorsun?

4. Senin için ‘temizlik günü’ ne anlama geliyor?

5. Bir haftadır evi süpürmedin. Ne düşünüyorsun?

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6. En sevdiğin temizlik işi hangisi?

7. Bir odanın temiz olduğunu nasıl anlarsın?

8. Temizlik yaparken en çok hangi şarkıyı dinlersin?

Temizliği hayatına almanın zamanı gelmiş!

Temizlik konusunda pek de hevesli değilsin gibi görünüyor. Büyük ihtimalle sürekli erteliyor ve temizlik için motive olamıyorsun. Ama unutma, temiz bir ortam sana hem fiziksel hem de ruhsal anlamda iyi gelecek! Belki küçük adımlarla başlamayı deneyebilirsin. Küçük bir alanı düzenlemek bile fark yaratır!

Temizlik günü sadece zorunluluktan!

Temizliği tamamen göz ardı etmiyorsun ama senin için tam bir zorunluluk gibi. Elinden geldiğince erteliyorsun ve ancak mecbur kalınca harekete geçiyorsun. Belki temizlik yaparken sevdiğin bir müziği açmak ya da bunu bir oyun haline getirmek daha keyifli hale getirebilir. Denemeye değer!

Temiz ve düzenli olmak senin için önemli!

Sen, temizliğe önem veren ama bunu hayatının merkezine koymayan birisin. Düzenli bir ortamı seviyorsun ve temizlik yapınca rahatlıyorsun. Ama bazı zamanlar kendini fazla yormamaya dikkat etmelisin. Bırak bazen ev biraz dağınık kalsın, dünya başına yıkılmaz!

Temizlik senin için bir yaşam tarzı!

Senin için temizlik sadece bir zorunluluk değil, adeta bir terapi gibi! Düzenli ve hijyenik bir ortamda yaşamayı seviyorsun ve bu senin için doğal bir rutin. Arkadaşların kesinlikle senden temizlik konusunda tavsiye almalı! Ama unutma, bazen kendine de dinlenmek için zaman tanımalısın.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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