Ne Kadar Fesatsın?
Ne Kadar Fesatsın?
Fesatlık, bazen içimizde sakladığımız bir düşünce tarzı olabilir. Herkesin biraz fesatlık yaptığı anlar olabilir, ama sen ne kadar fesatsın?
Haydi teste!
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1. Bir arkadaşının yeni bir işe girdiğini öğrendiğinde ne hissedersin?
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2. Sosyal medyada arkadaşının mutlu bir anını paylaştığını gördüğünde ne düşünürsün?
3. Bir arkadaşın sana önemli bir sır verdiğinde ne yaparsın?
4. İş yerinde biri senin fikrini çaldığında nasıl tepki verirsin?
5. Bir arkadaşının başarılı olduğunu duyduğunda ne hissedersin?
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6. Bir partiye davet edilmediğinde ne yaparsın?
7. Bir arkadaşının ilişkisi hakkında ne düşünürsün?
8. İş yerinde birinin terfi aldığını öğrendiğinde ne hissedersin?
9. Bir arkadaşının başarısız olduğunu gördüğünde ne hissedersin?
10. Birine yardım ettiğinde karşılığında ne bekler misin?
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Fesatlıktan çok uzaksın!
Fesat değilsin!
Fesatsın!
Fesatlık senin ruhuna işlemiş!
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Fesatlıktan çok uzaksın! Aynen işim olmaz.