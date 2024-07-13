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Ne Kadar Fesatsın?

Ne Kadar Fesatsın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 12:01

Fesatlık, bazen içimizde sakladığımız bir düşünce tarzı olabilir. Herkesin biraz fesatlık yaptığı anlar olabilir, ama sen ne kadar fesatsın?

Haydi teste!

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1. Bir arkadaşının yeni bir işe girdiğini öğrendiğinde ne hissedersin?

2. Sosyal medyada arkadaşının mutlu bir anını paylaştığını gördüğünde ne düşünürsün?

3. Bir arkadaşın sana önemli bir sır verdiğinde ne yaparsın?

4. İş yerinde biri senin fikrini çaldığında nasıl tepki verirsin?

5. Bir arkadaşının başarılı olduğunu duyduğunda ne hissedersin?

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6. Bir partiye davet edilmediğinde ne yaparsın?

7. Bir arkadaşının ilişkisi hakkında ne düşünürsün?

8. İş yerinde birinin terfi aldığını öğrendiğinde ne hissedersin?

9. Bir arkadaşının başarısız olduğunu gördüğünde ne hissedersin?

10. Birine yardım ettiğinde karşılığında ne bekler misin?

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Fesatlıktan çok uzaksın!

Hayatınızda hep pozitif enerjiyi yaymayı seçen, olayları güzel yanlarıyla görmeyi tercih eden biri olarak tanınıyorsunuz. İnsanların niyetlerini sorgulamak yerine, onların en iyi yönlerini görmeyi ve inanmayı seçiyorsunuz. Bu, sizin çevrenizdeki insanlar tarafından çok sevilen ve güvenilen bir kişi olmanızı sağlıyor. Her zaman bir yardım eli uzatmaktan çekinmiyor ve başkalarının mutluluğunu kendi mutluluğunuzdan önce tutuyorsunuz.Ancak, bu tür bir yaklaşım, bazen sizin suistimal edilmenize yol açabiliyor. İyi niyetiniz, bazen başkaları tarafından yanlış anlaşılabiliyor ve bu durum, sizin zarar görmenize neden olabiliyor. Bu nedenle, biraz daha dikkatli olmanız ve kendinizi korumanız gerekiyor. Bu, sizin daha dengeli ve güçlü bir insan olmanızı sağlar.Unutmayın, her zaman başkalarına yardım etmek ve onların mutluluğunu ön planda tutmak güzel bir özellik olsa da, kendi mutluluğunuzu ve sağlığınızı da göz ardı etmemeniz gerekiyor. Kendinize olan saygınızı koruyarak, hem kendinizi hem de çevrenizdeki insanları daha mutlu ve huzurlu bir yaşama yönlendirebilirsiniz.

Fesat değilsin!

Sıcak bir gülümsemeyle insanlara yaklaşan, onların kalplerine dokunan birisin sen. Gözlerin, her zaman insanların en iyi yanlarını bulmak için çaba harcar, onların niyetlerini sorgulamaktan ziyade, onların iyi niyetlerine inanmayı tercih edersin. Bu, seni çevrenin en pozitif insanı yapar ve bu enerjinle çevrendekilerle sağlıklı, sevgi dolu ilişkiler kurmanı sağlar.Ama elbette, her güzel şeyin bir bedeli vardır. Bazen bu naifliğin, seni yanıltabilir ve hayal kırıklığına uğratabilir. Bu yüzden, her ne kadar insanlara güvenmek güzel olsa da, biraz daha dikkatli olman gerekebilir. Unutma, herkes senin kadar saf ve iyi niyetli olmayabilir.Bununla birlikte, genel olarak, bu pozitif bakış açın hayatını daha huzurlu ve mutlu hale getirir. Her sabah uyandığında, güneşin parlak ışıkları gibi sen de çevrene pozitif enerji yayarsın. Bu, senin hayat felsefen, senin yaşam biçimin. İçindeki bu ışıkla, hayatın her alanında, her zaman en güzelini bulmayı başarırsın.

Fesatsın!

Hayatın renkli sahnesinde, sen bir gözlemci olarak yerini alırsın. Olayları ve insanları adil bir gözle değerlendirirken, bazen bir dedektif titizliğiyle şüpheci bir bakış atarken, bazen de bir optimistin neşesiyle olumlu bir perspektif kazanırsın. Bu denge, senin içinde bir çeşitlilik yaratır ve olaylara farklı açılardan bakabilme yeteneği kazandırır.İnsanların davranışlarını mercek altına alırken, bir psikolog hassasiyetiyle kendi duygularını ve düşüncelerini de göz önünde bulundurursun. Bu özelliklerin, seni hem bir dedektif kadar dikkatli hem de bir dost kadar empatik bir insan yapar. Ancak, bazen biraz daha hoşgörü ve pozitif düşünme prizmasıyla bakmak, ilişkilerini bir Hollywood filmi kadar heyecanlı ve bir romantik komedi kadar sağlıklı hale getirebilir.Bu dengeli ve renkli kişiliğinle, hayatın her sahnesinde yerini alırken, okuyucularına da bir yandan gerçekleri sunarken, diğer yandan da onları eğlendirirsin. Seninle birlikte, her okuyucu kendini bir maceranın içinde bulur ve bu macera, onları hem düşündürür hem de eğlendirir. Bu yüzden, yazılarını okumak bir yandan bir bilgi yolculuğu, diğer yandan da bir eğlence turu olur.

Fesatlık senin ruhuna işlemiş!

Düşündüm de, senin için hayat biraz bir dedektiflik oyunu gibi, değil mi? Olayların perde arkasına bakmayı, insanların hareketlerinin altında yatan gerçek niyetlerini çözümlemeyi seviyorsun. Şüphesiz, bu Sherlock Holmes tarzı yaklaşımın, seni etrafındaki herkesin süper dedektifi haline getiriyor.Bir nevi, senin gözlerin her zaman açık, kulağın her zaman alıcı konumda. Her hareket, her söz, her bakışta bir anlam, bir ipucu arıyorsun. Bu, seni bir yandan da biraz şüpheci yapıyor. Belki de bu yüzden bazen düşüncelerin, olumsuz bir bakış açısına kayabiliyor.Ama elbette, bu şüphecilik senin kalkanın. Zor durumlarla karşılaştığında, bu özellik sayesinde daha hazırlıklı ve dikkatli oluyorsun. Her zaman bir adım önde olmanı sağlıyor.Ancak, belki de dünyaya biraz daha pozitif, biraz daha açık bir perspektiften bakmayı denemelisin. Hayatın, her zaman bir gizem, bir sır olmadığını kabullenmek, belki de seni daha huzurlu, daha mutlu bir hale getirebilir. Kim bilir, belki de bu yeni bakış açısı, hayatının renklerini daha da canlandırabilir.

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Emel

Fesatlıktan çok uzaksın! Aynen işim olmaz.