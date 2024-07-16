Oyuncu Olabilir misin?
Oyuncu Olabilir misin?
Kırmızı halının üzerinde yürüyüşünüzü hayal ettiniz mi hiç? Ya da parlak ışıklar altında, milyonlarca insanın önünde bir ödül almayı?
Haydi, perdeleri aralayın ve içindeki oyuncuyu keşfedin!
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1. Hangi tür filmleri izlemeyi seversin?
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2. Boş zamanlarını genellikle nasıl değerlendirirsin?
3. En büyük hayalin nedir?
4. Bir tiyatro oyununda hangi rolde olmayı tercih ederdin?
5. Sahneye çıkmadan önce nasıl hissedersin?
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6. Hangi konuda daha yeteneklisin?
7. Arkadaş çevrende nasıl biliniyorsun?
8. İyi bir oyuncu olmak için en önemli özellik nedir?
9. İlham kaynağın nedir?
10. Kendini nasıl tanımlarsın?
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Doğuştan yıldızsın!
Gizli bir yeteneksin!
İyi bir yardımcı oyuncu olabilirsin!
Oyunculuk sana göre değil!
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