Oyuncu Olabilir misin?

Sahne ışıklarının altında olmak, herkesin harcı değil. Ancak bu, senin tiyatro dünyasında yer alamayacağın anlamına gelmiyor. Sahne arkasında, perde arkasında bir dünya daha var. Ve bu dünyada, senin gibi detaylara dikkat eden, işbirliği yapmayı seven kişilere her zaman ihtiyaç duyuluyor.Belki de senin yerin, sahne önünde değil, sahne arkasında. Belki de sen, kostüm tasarımcısı, sahne yönetmeni, ışıkçı veya ses teknisyeni olmalısın. Belki de senin yeteneğin, sahne önünde değil, sahne arkasında parlıyor.Unutma, her rol önemlidir ve her rol, bir oyunun mükemmel olmasını sağlar. Sahne önündeki oyuncular kadar, sahne arkasındaki ekip de bir oyunun başarısında büyük rol oynar. Ve belki de sen, bu rollerden birini mükemmel bir şekilde üstlenebilirsin.Kendine bir şans ver ve sahne arkasındaki dünyayı keşfet. Belki de senin yeteneğin, sahne önünde değil, sahne arkasında parlıyor. Ve unutma, her rol önemlidir ve her rol, bir oyunun mükemmel olmasını sağlar. Sen de bu rollerden birini mükemmel bir şekilde üstlenebilirsin.Sahne ışıkları altında olmayı sevmesen de, sahne arkası ekibinde veya yardımcı rollerde harika bir iş çıkarabilirsin. Detaylara olan dikkatin ve işbirlikçi yapın, seni değerli kılacak. Her rol önemlidir ve sen de bu rollerden birini mükemmel şekilde üstlenebilirsin.