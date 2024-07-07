Hangi Spor Dalında Altın Madalya Kazanabilirsin?
Hangi Spor Dalında Altın Madalya Kazanabilirsin?
Merhaba! Altın madalya kazanabileceğin spor dalını merak ediyor musun? Bu test tam sana göre! İlgi alanların, kişilik özelliklerin, hayallerin ve günlük rutinlerin hakkında sorulara cevap vererek hangi sporda başarılı olabileceğini keşfet.
Hazırsan başlayalım!
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1. Hafta sonları genellikle nasıl vakit geçirirsin?
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2. Bir spor dalında başarılı olman için en önemli faktör nedir?
3. Spor hayatın varsa ya da olsaydı, hangisini daha çok hayal ederdin?
4. Stresli anlarda nasıl başa çıkarsın?
5. Futbol oynasaydın hangi pozisyonda olmayı tercih ederdin?
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6. En sevdiğin ders hangisiydi?
7. Bir tatil rotası seç desek, hangisini tercih ederdin?
8. Günlük rutininde en çok neye dikkat edersin?
9. En çok hangi tür sporlardan hoşlanırsın?
10. Motivasyon kaynağın nedir?
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Güreş!
Okçuluk
Futbol
Yüzme
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