Önceki Hayatında Sen Kimdin?
Önceki Hayatında Sen Kimdin?
Merak ediyor musun, acaba önceki hayatında kimdin? Hangi kişilik özelliklerin, hobilerin ve hayata bakış açın seni geçmişte kim yapardı?
Haydi teste!
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1. En sevdiğin hobin nedir?
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2. Bir problemle karşılaştığında nasıl çözüm ararsın?
3. Hayatta en çok neye önem verirsin?
4. Hangi tür filmleri tercih edersin?
5. Sosyal ortamlarda nasıl hissedersin?
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6. Hangi mevsimi seversin?
7. En büyük hayalin nedir?
8. Bir yeteneğin olsaydı, ne olmasını isterdin?
9. Kendini nasıl tanımlarsın?
10. Favori hayvanın?
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Bilge/ Filozof
Sanatçı ruh
Cesur savaşçı
Maceraperest
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