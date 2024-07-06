Hayatınız Bir Dizi Olsa Hangi Türde Olurdu?
Hayatınız Bir Dizi Olsa Hangi Türde Olurdu?
Günlük hayatınızdaki dram, komedi, aksiyon unsurlarına göre hayatınızın hangi dizi türüne daha çok benzediğini keşfedin.
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seç!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Sabah uyandığınızda alarmınızı duymadınız ve işe geç kaldınız. Ne yaparsınız?
4. Trafikte sıkıştınız ve toplantınıza geç kalıyorsunuz. Ne yaparsınız?
5. Çok önemli bir projeyi tamamladınız. İlk olarak ne hissedersiniz?
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6. Sevdiğiniz bir dizinin son bölümünü izliyorsunuz ve beklenmedik bir son var. Tepkiniz nedir?
7. Çok kalabalık bir yerde telefonunuzu kaybettiniz. Ne yaparsınız?
8. Arkadaşlarınızla bir akşam yemeği planladınız ama restoran rezervasyonunu unutmuşsunuz. Ne yaparsınız?
9. Bir arkadaşınız sizden acil yardım istedi. Ne yaparsınız?
10. Yeni bir dil öğrenmeye karar verdiniz. İlk olarak ne yaparsınız?
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Dram
Komedi
Aksiyon
Romantik
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