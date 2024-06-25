Hangi Türde Bir Aşk Filmi Sizin Hikayenizi Anlatıyor?
Hangi Türde Bir Aşk Filmi Sizin Hikayenizi Anlatıyor?
Aşk hikayeleri birçok farklı şekilde anlatılabilir. Sizinki tutkulu bir dram mı, eğlenceli bir romantik komedi mi yoksa klasik bir aşk hikayesi mi?
Haydi öğrenelim!
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1. Aşkın sizin için en önemli unsuru nedir?
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2. İlk buluşmada nereye gitmek istersiniz?
3. Sevgilinizle tartıştığınızda nasıl hissedersiniz?
4. İlişkilerde en büyük korkunuz nedir?
5. Partnerinizle birlikte nasıl vakit geçirmekten hoşlanırsınız?
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6. Bir ilişkide en çok hangi özelliği ararsınız?
7. Sevgilinize vereceğiniz en romantik hediye ne olurdu?
8. İlişkinizi nasıl tanımlarsınız?
9. Partnerinizle birlikte en çok hangi tür filmi izlemekten hoşlanırsınız?
10. Aşk hayatınızda bir dönüm noktası nedir?
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Tutkulu Dram
Klasik Aşk Hikayesi
Romantik Dram
Romantik Komedi
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