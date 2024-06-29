Sevgiline Karşı Ne Kadar Anlayışlısın?

Sende bir türlü anlayışlı bir yanını göremiyoruz. Hani derler ya, 'anlayış, sevginin yarısıdır' diye. Ama sen, bu durumu bir türlü kavrayamıyorsun, değil mi? 'Anlayışlı olmak mı, o da ne?' diye mırıldandığını duyar gibiyim. Ama dostum, işler böyle yürümüyor maalesef.Bir ilişkide, her iki tarafın da anlayışlı olması gerekiyor. Yani, evet, partnerin de anlayışlı olmalı ama bu, senin anlayışsız olabileceğin anlamına gelmiyor. İlişkilerde, 'ben merkezli' bir düşünce tarzı yerine 'biz merkezli' bir düşünce tarzı daha sağlıklı olacaktır.Biraz empati yap, karşı tarafın yerine kendini koy ve düşün. Hep partnerin mi alttan alacak, hep o mu anlayışlı olacak? Yoksa sen de biraz olsan, ilişkiniz daha mı iyi olurdu? İşte bu noktada, biraz daha anlayışlı olmanı öneriyoruz. Unutma, anlayışlı olmak, ilişkinin sağlıklı yürümesi için kilit bir faktördür.