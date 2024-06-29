Sevgiline Karşı Ne Kadar Anlayışlısın?
Sevgiline Karşı Ne Kadar Anlayışlısın?
Hayatındaki insana karşı ne kadar anlayışlısın? Hadi öğrenelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini söyler misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Sevgilin giyimine karışıyor. Bu konuda ne yaparsın?
4. Sevgilin birlikte yaptığınız planı aniden iptal ederse tepkin nasıl olur?
5. Yaşadığınız tartışmalarda genelde haklı olan taraf kim?
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6. Senin çıkardığın bir sorun nedeniyle sevgilin kalabalık bir ortamda sana bağırsa ne yaparsın?
7. Partnerinin yalanını yakalasan ne yaparsın?
8. Sevgilinin önceliği sen değil de bir başkasıysa ne yaparsın?
9. Özel bir günü unutsa.. Ne yaparsın?
10. Peki sen ne kadar kıskançsın?
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Sen hiç anlayışlı değilsin!
Anlayışla uzaktan yakına alakan yok!
Anlayışlısın!
Sen çok anlayışlısın!
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