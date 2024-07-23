Hayatında Eksik Olan Duygu Ne?
Hayatında Eksik Olan Duygu Ne?
Hayatında eksik olduğunu düşündüğün bir duygu var mı? Belki de farkında bile olmadığın bir duygunun eksikliğini yaşıyorsun. Bu test, sana hangi duygunun eksik olduğunu ve bu duyguyu nasıl kazanabileceğini gösterecek.
Haydi teste!
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1. Sabahları uyandığında nasıl hissedersin?
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2. Bir arkadaşın sana sırrını açtığında nasıl tepki verirsin?
3. Yoğun bir iş gününün ardından ne yapmak istersin?
4. Hayatındaki en büyük hedef nedir?
5. Kendini en çok ne zaman mutlu hissedersin?
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6. Bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?
7. Yeni insanlarla tanışmak sana nasıl hissettirir?
8. Hangi durum seni en çok strese sokar?
9. Hangi aktivite seni en çok rahatlatır?
10. Kendine zaman ayırmak ne kadar önemlidir?
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Motivasyon!
Huzur!
Sevgi!
Özgüven!
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